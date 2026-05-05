Feira de Santana paga valores a 2,6 mil servidores da educação nesta quinta

Siga o A TARDE no Google

Pagamento de benefício foi anunciado nesta terça-feira, 5, pelo prefeito José Ronaldo - Foto: Jorge Magalhães/ Ascom Feira de Santana

Enfim, chegou a notícia tão esperada pelos servidores da rede municipal de Educação de Feira de Santana. Os créditos do precatório do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) serão depositados nesta quinta-feira, 7.

O anúncio foi feito pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, nesta terça-feira, 5. Acompanhado da secretária de Administração, Sandra Peggy, ele revelou que 2.615 profissionais da educação serão beneficiados.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quem recebe

O pagamento contempla professores, secretários escolares e especialistas em educação que atuaram no município entre janeiro de 1997 e dezembro de 2006.

“É um direito que estes profissionais vão receber depois de muitos debates. Finalmente, todos eles vão poder realizar alguns sonhos. Espero que todos façam bom uso destes recursos, de forma que melhorem suas vidas. Afinal, todos merecem, porque foi uma vitória de cada um deles”, declarou o gestor.

Divisão dos recursos

O montante corresponde à divisão de, no mínimo, 60% dos recursos transferidos pela União, contemplando profissionais ativos, aposentados e contratados pelo Reda, desde que tenham atuado efetivamente no período definido.

Lista de beneficiários

A lista definitiva dos beneficiários já foi divulgada pela Prefeitura no site oficial, conforme informações da Secretaria de Comunicação Social de Feira de Santana.