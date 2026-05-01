Instituto Rui Barbosa ganha subsede nas dependências do TCE-BA

O Instituto Rui Barbosa (IRB) ganhou, nesta quinta-feira, 30, uma subsede nas dependências do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Durante a inauguração, as entidades assinaram um Acordo de Cooperação. O acordo viabiliza o funcionamento da unidade com foco em capacitação, produção de conhecimento e fortalecimento do controle externo.

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O acordo terá vigência até dezembro de 2027, sem repasse financeiro entre as instituições.

“Esse ato dá guarida jurídica para que o Tribunal ofereça o suporte necessário ao funcionamento do Instituto Rui Barbosa, referência no aprimoramento do controle externo no Brasil. Pela primeira vez, temos um baiano à frente do IRB, o conselheiro Inaldo Araújo, o que reforça nosso compromisso com o fortalecimento do sistema”, afirmou o presidente do TCE-BA, conselheiro Gildásio Penedo Filho.

O acordo disponibiliza:

Estrutura física;

apoio logístico

cessão de servidores pelo TCE/BA

Assim, o pacto prevê a garantia de condições necessárias para o funcionamento da subsede do IRB e o desenvolvimento das atividades institucionais.

“Mais do que um espaço físico, estamos garantindo condições para fortalecer o sistema de controle externo. É um compromisso coletivo de fazer mais e melhor. Precisávamos de instalações que permitissem acolher quem nos visita e compreender o papel que exercemos no sistema de tribunais de contas”, enfatizou o presidente do IRB, conselheiro Inaldo Araújo.

As inaugurações contaram com a presença dos conselheiros Marcus Presidio, vice-presidente do TCE/BA, além de João Bonfim e Otto Alencar, e da presidente da União das Controladorias Internas da Bahia (UCIB), Menara Damião, reunindo membros do IRB, da ECPL e de servidores do Tribunal.

Ampliação da ECPL fortalece formação

A cerimônia também marcou a entrega das novas instalações da Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL).

Segundo o diretor da Escola de Contas, conselheiro Inaldo Araújo, as melhorias no ambiente institucional impactam positivamente na formação.

“A reorganização dos espaços permitiu acomodar melhor toda a equipe, sem necessidade de ampliação estrutural, além de criar um ambiente mais acolhedor para servidores e colaboradores. É um espaço pensado para integração, aprendizado e valorização de quem constrói o dia a dia da instituição”, destacou.

Já a diretora-adjunta da ECPL, Iaisa Sampaio Lima, enfatizou a importância do novo espaço para o dia a dia da equipe.

“Eu e toda a equipe da Escola estamos muito felizes com a inauguração do novo ambiente, que reforça o compromisso do Tribunal com a excelência no serviço público. Como passamos grande parte do nosso tempo no trabalho, contar com um local adequado para desenvolver nossas atividades certamente contribuirá para um ambiente ainda mais produtivo e acolhedor”.

| Foto: Divulgação/IRB

Patrimônio Intelectual

O presidente do TCE-BA, conselheiro Gildásio Penedo Filho, ressaltou o papel estratégico da Escola de Contas como instrumento de aproximação com a sociedade e de fortalecimento institucional.

“A Escola de Contas é um canal fundamental de aproximação com o cidadão. Projetos como o Casa Aberta permitem que estudantes conheçam o funcionamento do Tribunal e compreendam o papel do controle externo. Temos também o desafio de preservar e transmitir o conhecimento acumulado por servidores com décadas de experiência, garantindo que esse patrimônio intelectual seja compartilhado com as novas gerações”, pontuou.

A presidente da União das Controladorias Internas da Bahia (UCIB), Menara Damião, defendeu a ampliação da integração entre controle interno e externo, destacando a importância da parceria e sugerindo iniciativas de aproximação e formação conjunta entre as instituições.

“O trabalho conjunto contribui para evitar problemas e garantir a entrega de políticas públicas com mais eficiência e responsabilidade”, disse.

Já o vice-presidente do TCE-BA, conselheiro Marcus Presidio, reforçou o caráter coletivo dos resultados e a importância de um ambiente de trabalho qualificado.

“Ninguém faz nada sozinho. O sucesso é coletivo. A qualidade do ambiente impacta diretamente nos resultados e na valorização dos servidores”.

Por fim, o conselheiro Otto Alencar também ressaltou o ambiente institucional do Tribunal. “É um espaço acolhedor, propício ao desenvolvimento profissional e humano, onde se aprende e se constrói algo relevante para a sociedade”.