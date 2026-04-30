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EDUCAÇÃO

Workshop da Bahiagás discute energia limpa com educadores baianos

Iniciativa reuniu educadores para debater cidadania energética e práticas sustentáveis no ambiente escolar

Redação
Por Redação

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educadores da rede estadual de ensino de Feira de Santana
educadores da rede estadual de ensino de Feira de Santana - Foto: Kelvin Klay/Ag. A TARDE

A cidade de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, recebeu nesta quarta-feira, 29, um workshop voltado para educadores da rede estadual de ensino com foco em energia, consumo consciente e sustentabilidade. A iniciativa foi promovida pela Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), em parceria com o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, no Colégio Estadual de Tempo Integral Georgina de Melo Erismann.

Durante o encontro, foram debatidos temas como desenvolvimento sustentável, cidadania energética e uso responsável dos recursos naturais. A proposta também destacou a importância de inserir essas discussões no ambiente escolar, aproximando os conteúdos da realidade vivida pelos estudantes.

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A professora de Inglês Daiene Suzart avaliou a atividade como positiva e ressaltou o caráter multidisciplinar da temática.

“A manhã de hoje foi extremamente benéfica para nós, professores. Sou muito a favor da multidisciplinaridade e essa temática pode ser trabalhada em qualquer disciplina; então, sou muito a favor da gente comentar sobre a energia limpa, renovável, e trazer isso para a sala de aula”.

Presente na formação, o técnico administrativo da Bahiagás, Luís Pedro, destacou a importância de ampliar o acesso à informação por meio das escolas.

“A importância desse projeto é de levar à área de conhecimento e de estudo das escolas um pouco mais sobre a história da Bahiagás e o que ela representa neste universo nosso, enquanto sociedade; e como as escolas podem contribuir para que essa informação chegue a mais pessoas e que elas possam entender o porquê da Bahiagás, muitas vezes, estar passando em sua área, em seu bairro. Então, a proposta é difundir esse tipo de atendimento e ter, nas escolas, um papel fundamental nisso”, disse.

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Já a técnica de processos organizacionais e integrante da equipe da coordenação socioambiental da Bahiagás, Elane Barbosa, reforçou a relação entre educação, sustentabilidade e desenvolvimento social.

"Nós acreditamos na energia e na educação como fontes de transformação. Isso faz parte do nosso programa de relacionamento com os territórios em que atuamos; está no DNA da Bahiagás atuar com responsabilidade socioambiental. Esses encontros são extremamente ricos - seja pela escuta ativa de professores e alunos que estão aqui, seja pelo aspecto de ter uma semente plantada em prol da educação, sustentabilidade, meio ambiente e do nosso futuro”, ressaltou.

A formação foi conduzida pela coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, e pela mestra em Educação e pedagoga do A TARDE Educação, Jéssica Gouveia.

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Bahiagás Educação feira de santana

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