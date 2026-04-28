Feira recebe ação educativa sobre água e saúde pública

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, desembarcou em Feira de Santana levando à Princesa do Sertão o workshop “Água potável e saúde pública na escola”. A iniciativa, realizada em parceria com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), por meio do projeto ‘ConectaBio’, aconteceu nesta terça-feira, 28, no Colégio Estadual de Tempo Integral Georgina de Melo Erismann.

Com uma programação distribuída nos dois turnos, o encontro reuniu momentos formativos e atividades práticas voltadas à integração entre saúde pública, território e educação. A proposta utilizou a educomunicação como ferramenta pedagógica para aproximar o aprendizado da realidade, tornando o processo mais dinâmico e significativo.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O público-alvo foi formado por educadores da rede estadual de ensino, com foco na comunidade escolar.

Os encontros buscaram estimular uma leitura crítica do cotidiano, incentivando práticas pedagógicas alinhadas ao contexto local e ampliando a consciência sobre a importância da água na vida das pessoas e no desenvolvimento social.

Para a professora Perpétua Almeida, do setor pedagógico do Núcleo Territorial de Educação (NTE) 19 - Feira de Santana, a iniciativa representa um processo contínuo de formação.

“O evento está sendo uma formação continuada. Isso significa que nós não vamos parar agora, vamos continuar durante um ano com este grupo. Estamos hoje com os professores de humanas para discutir algumas questões bastante pertinentes como a questão da água, que faz parte da BNCC [Base Nacional Comum Curricular] e da ODS [Objetivos de Desenvolvimento Sustentável]. Eu, em nome do NTE, agradeço pela escolha do A TARDE Educação em nos proporcionar este encontro e trocas”, afirmou.

A professora de Geografia Josana Pimenta destacou a relevância do debate socioambiental dentro das escolas.

“Educomunicação é a minha paixão porque traz a possibilidade de trabalhar com temas socioambientais. O tema da água precisa ser debatido sobretudo na nossa realidade do NTE 19. É um assunto que precisa ser trabalhado dentro das escolas porque fala sobre racismo ambiental. Hoje foi muito interessante porque trouxe para nós uma nova perspectiva e um novo olhar”, ressaltou.

A formação foi conduzida pela coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, e pela doutoranda em Educação e pedagoga do A TARDE Educação, Letícia Menezes.

Ao longo do ano, o projeto ‘ConectaBio’ seguirá impactando professores e estudantes com novos encontros presenciais, ações virtuais, eventos educacionais, premiações e concursos, ampliando o alcance da iniciativa em diferentes territórios baianos.