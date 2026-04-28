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MAIS SEGURANÇA

Reconhecimento facial passa a ser exigido em escolas e creches de Salvador

Acesso dos estudantes nas redes de ensino será liberado após a validação da tecnologia

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em

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Prefeitura de Salvador tem 90 dias para apresentar plano de implantação do sistema
Prefeitura de Salvador tem 90 dias para apresentar plano de implantação do sistema - Foto: Vinicius Medeiros/Prefeitura Municipal de Canoas

As escolas e creches da rede pública de Salvador ganharam um reforço na segurança após a Prefeitura da capital baiana sancionar a Lei 9.940/2026, que institui o uso de reconhecimento facial para controle de acesso a esses espaços na cidade.

Conforme o texto, a entrada e saída nessas unidades de ensino devem ser feitas por meio de identificação biométrica facial — o acesso será permitido apenas a pessoas previamente cadastradas no sistema.

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Prazo

Segundo a lei, a Prefeitura tem prazo de até 90 dias para apresentar o plano de implantação, incluindo licitação, contratação e instalação da tecnologia nas escolas.

“A escola precisa ser um espaço de aprendizado, mas também de proteção. Essa lei traz uma solução moderna, acessível e eficaz para garantir mais segurança a alunos, professores e famílias”, afirmou o vereador de Salvador, Cláudio Tinoco (União), autor da proposta.

Vereador Cláudio Tinoco, autor do projeto de lei sancionado pela Prefeitura
Vereador Cláudio Tinoco, autor do projeto de lei sancionado pela Prefeitura | Foto: Diretoria de Comunicação/CMS

Segundo o edil, o sistema se destaca por ser mais ágil que métodos tradicionais, como catracas, evitando filas e facilitando o controle de acesso. A tecnologia também utiliza inteligência artificial, o que aumenta a precisão ao longo do tempo.

“Investir em educação também é garantir um ambiente seguro para que o aprendizado aconteça", acrescentou Tinoco. Ele ressaltou que a proposta foi construída com base na necessidade de reforçar mecanismos de prevenção dentro das unidades de ensino, aliando tecnologia e gestão pública.

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Educação Salvador

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