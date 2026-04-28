AUMENTO NO SALÁRIO
Reajuste de professores aprovado; Bahia pagará 2% acima do piso nacional
Para 2026, o valor fixado pelo governo federal foi de R$ 5.130,64, para jornada de 40 horas semanais
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A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, por unanimidade, na sessão desta terça-feira, 28, o Projeto de Lei que reajusta os salários dos professores da rede estadual de ensino. Com a aprovação, a proposta segue para sanção do governador Jerônimo Rodrigues (PT).
O texto foi encaminhado à Alba no final do mês de março e garante, segundo o governo do Estado, um piso acima do nacional. A iniciativa contempla as carreiras do magistério dos ensinos Fundamental e Médio, além da docência indígena.
Valores
Para 2026, o valor fixado pelo governo federal foi de R$ 5.130,64, para jornada de 40 horas semanais, representando reajuste de 5,4% em relação ao ano anterior.
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A proposta do Estado prevê recomposição de 3,3% sobre o valor praticado em 2025, com efeito retroativo, e acréscimo de 2% a partir de junho. Com a medida, a Bahia manterá o pagamento 2% acima do piso nacional.
Com a aprovação da proposta, o piso na rede estadual será fixado em R$ 5.130,64, e passando, posteriormente, a R$ 5.233,26.
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