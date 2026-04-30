Cursinho pré-Enem em Salvador oferece bolsa permanência de R$ 200

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Iniciativa conta com o apoio do governo federal, através do Ministério da Educação - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Os estudantes de Salvador têm uma nova opção gratuita para se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026: o Cursinho Popular Mukambu, que é realizado pelo Centro Educacional de Ação Social, Cultural e Ambiental.

A iniciativa acontece em parceria com o Colégio Estadual de Tempo Integral Mário Costa Neto, na Federação, onde vão acontecer as aulas. A oportunidade é destinada para moradores do bairro e regiões adjacentes. O cursinho conta com o apoio do governo federal, através do Ministério da Educação.

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O período de inscrição encerrou na quarta-feira, 29. O processo seletivo foi destinado a estudantes oriundos da rede pública de ensino, com perfil de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.

Foram mais de 100 solicitações para um total de 30 vagas.

Bolsa auxílio

Os estudantes selecionados poderão receber uma bolsa permanência no valor de R$ 200 mensais. Esse auxílio tem como finalidade contribuir para a permanência dos alunos no curso.

Segundo Carla Moura, coordenadora do cursinho, ainda é possível disponibilizar vagas para a comunidade, mas não mais com a opção da bolsa permanência.

“Tivemos prazo para encaminhar essas inscrições da bolsa para o Ministério da Educação”, explicou.

Duração e início das aulas

O cursinho tem duração de 8 meses e as aulas terão início na próxima segunda-feira, 4, a partir das 19h.

Idealização

Cursinho Popular Mukambu | Foto: Divulgação

A idealização do Cursinho Popular Mukambu foi do professor Valdeir Sena. O projeto foi aprovado por meio de uma chamada pública da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), vinculada ao Ministério da Educação, o que garante apoio institucional à iniciativa.

“O principal objetivo do cursinho é preparar os estudantes para o Enem 2026, contribuindo para o acesso ao ensino superior”, destacou a coordenadora ao portal A TARDE.

Todos os materiais didáticos serão disponibilizados gratuitamente aos estudantes, sem qualquer custo.

Dinâmica com convidados

No dia 8 de maio, vai acontecer uma dinâmica com a participação de diversos convidados, entre professores, escritores e apresentações de poesia.

O evento terá início às 18h30 no Colégio Estadual de Tempo Integral Mário Costa Neto. A atividade é aberta ao público.