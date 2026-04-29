Projeto social oferece cursos gratuitos para adolescentes em Salvador

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O Centro Esportivo, Assistencial e Mobilizador (CEAM), lança oficialmente, na próxima segunda-feira, 4, o Projeto Ferramentas de Inclusão, iniciativa de qualificação profissional gratuita voltada para adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O evento é aberto ao público.

A ação, que acontece na sede do CEAM, na Rua Luiz Anselmo, nº 115, no bairro Luiz Anselmo, em Salvador, às 16h, vai beneficiar 90 jovens da comunidade.

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O projeto tem como objetivo preparar os jovens para o primeiro emprego, incluí-los digitalmente e fortalecer a autonomia deles, ampliando oportunidades e perspectivas de futuro.

Entre as atividades ofertadas estão oficinas:

Informática Básica - com foco no uso de computadores

Internet e principais softwares

Hardware e Formatação - voltadas à manutenção e instalação de programas

Oficina de Empregabilidade - que traz orientações sobre elaboração de currículo,

Entrevistas de emprego, comportamento profissional e desenvolvimento de habilidades socioemocionais

Inscrição e aulas

As inscrições permanecem abertas enquanto houver vagas disponíveis. Os interessados podem se matricular diretamente na sede do CEAM.



As aulas ocorrerão três vezes por semana, com carga horária de quatro horas por dia, garantindo uma formação completa para os participantes. As primeiras turmas começam já na terça-feira, 5.

A iniciativa foi aprovada em edital do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e conta com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com a SPMJ e a Prefeitura Municipal de Salvador.