Livro didático valoriza cultura e memória de Cachoeira

O livro didático "Cachoeira Cidade da Gente: Estudos Regionais” já está disponível para uso na rede municipal de ensino de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia. Produzida por professores da própria região, a obra foi desenvolvida para aproximar o conteúdo escolar da realidade dos estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano).

Alinhado ao Referencial Curricular Cachoeirano, o material servirá de apoio ao planejamento pedagógico, especialmente nas disciplinas de História, Geografia e nos componentes curriculares da Parte Diversificada, como Educação Patrimonial e Meio Ambiente.

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Assinado pelos professores Alexandra Vieira, Alfredo Junior, Elaine Caetano, Jacó Souza e Jozeane Sodré, o conteúdo destaca aspectos históricos, culturais e sociais do município, levando para a sala de aula temas presentes no cotidiano dos alunos.

Segundo Alfredo, o livro foi pensado para fortalecer o sentimento de pertencimento entre os estudantes.

“O nosso livro está completamente afinado com a proposta curricular da rede, no sentido de despertar nos estudantes o sentimento de pertencimento e a valorização da identidade, enquanto cidadão cachoeirano. Além dos objetos do conhecimento específicos de Educação Patrimonial, os docentes de História, Geografia, Arte, Ciências podem e devem se apropriar dos conteúdos, projetos interdisciplinares propostos e principalmente das atividades práticas, que possibilitam aprofundar os estudos através de pesquisa, entrevistas [oralidade] e visitas [aulas de campo] nos mais diversos espaços da sede e da zona rural, reiterando que Cachoeira é, de fato, a cidade da gente”, afirmou.

Ferramenta pedagógica amplia possibilidades em sala de aula

De acordo com Jozeane, a obra reúne diferentes recursos didáticos para facilitar o trabalho dos professores e estimular o aprendizado dos estudantes.

Entre os destaques estão os ícones “Para saber mais”, com sugestões de leituras, links e vídeos; “Além da sala de aula”, com propostas extraclasses; e “Vamos praticar”, com exercícios para os alunos. O livro também conta com mapas, gráficos, quadros e imagens ilustrativas.

“A organização do livro é direcionada justamente para que os professores consigam alinhar seus conteúdos e planejamentos com o lugar de vivência dos alunos. Anseio que esse livro cumpra justamente esse papel para o qual foi produzido, que é atender a formação cidadã dos estudantes de Cachoeira e região”, disse.

A publicação também propõe uma narrativa plural sobre a formação histórica e cultural de Cachoeira, dando visibilidade a personagens que marcaram a trajetória local, como:

Cincinato Ricardo Pereira da Franca, professor negro e abolicionista que fundou, no século XIX, uma escola noturna voltada à alfabetização de libertos e ex-escravizados;

Valorização dos trabalhadores, artesãos e figuras populares que expressam o cotidiano;

Vitalidade cultural da cidade, como Gilberto Filho, cuja arte em madeira projeta o nome de Cachoeira em âmbito nacional e internacional.

Independência, cultura afro-brasileira e luta por liberdade

A obra também aborda acontecimentos marcantes da cidade, como a participação de Cachoeira nas lutas pela Independência do Brasil. Segundo Jacó Souza, o material ainda valoriza manifestações tradicionais, como a Festa da Boa Morte, símbolo da religiosidade e cultura afro-brasileira, além de discutir o período escravista e os processos de resistência e luta pela liberdade no Recôncavo baiano.

“A obra evidencia como diferentes experiências sociais, políticas e culturais se entrelaçam na construção da memória coletiva e da identidade histórica de Cachoeira”, afirmou.

Livro será acessado apenas em versão física

A Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira informou que o livro não terá versão digital. O acesso ao conteúdo será feito exclusivamente por meio da edição impressa, distribuída para alunos e professores da rede municipal.