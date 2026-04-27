MEMÓRIA DA BAHIA
Rota da Independência terá início no dia 4 de maio; veja programação
Iniciativa percorrerá 24 municípios baianos historicamente ligados às lutas pela Independência
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Com início em Cachoeira, no dia 4 de maio, a Rota da Independência 2026, percorrerá 24 municípios baianos historicamente ligados às lutas pela Independência, promovendo atividades de formação, valorização da memória e fortalecimento da identidade cultural.
A programação, de acordo com o site do Governo da Bahia, reúne aulas públicas, apresentações culturais e conteúdos digitais interativos, ampliando o acesso ao conhecimento histórico e incentivando o sentimento de pertencimento da população.
A iniciativa surgiu a partir de ações integradas ao SAC Móvel e foi incorporada à Fundação Pedro Calmon em 2007, consolidando-se como uma política pública de referência no campo da memória.
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O secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, ressaltou a importância da política cultural voltada à valorização da história: “O Governo da Bahia está recontando a independência do Brasil sob a perspectiva das lutas populares e de seus heróis reais, como Maria Quitéria e Maria Felipa. Por meio da Rota da Independência, que agora alcança 24 municípios, o projeto utiliza tecnologia e educação para aproximar a juventude dessa história. Com o reconhecimento federal do 2 de Julho, a iniciativa busca consolidar um legado que valoriza a diversidade e a autonomia crítica da população.”
“É uma honra para os cachoeiranos e cachoeiranas o fato de o Governo do Estado ter escolhido Cachoeira como o início da Rota da Independência 2026. Faz-se justiça aos cidadãos brasileiros que, à época, saíram de Cachoeira para assegurar, em 2 de julho de 1823, a Independência do Brasil”, afirma a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT).
Programação da Rota da Independência 2026
- Cachoeira – 04/05
- São Félix – 05/05
- Maragojipe – 06/05
- Governador Mangabeira – 07/05
- São Francisco do Conde – 08/05
- Itacaré – 11/05
- Cairu – 12/05
- Valença – 13/05
- Jaguaripe – 14/05
- Itaparica – 15/05
- Simões Filho – 18/05
- Candeias – 19/05
- Camaçari – 20/05
- Dias d’Ávila – 21/05
- Lauro de Freitas – 22/05
- Saubara – 25/05
- Santo Amaro – 26/05
- Feira de Santana – 27/05
- Pedrão – 28/05
- Irará – 29/05
- Caetité – 09/06
- Rio de Contas – 10/06
- Lençóis – 11/06
- Salvador (aula itinerante) – 30/06
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