Rota da Independência terá início no dia 4 de maio; veja programação

Com início em Cachoeira, no dia 4 de maio, a Rota da Independência 2026, percorrerá 24 municípios baianos historicamente ligados às lutas pela Independência, promovendo atividades de formação, valorização da memória e fortalecimento da identidade cultural.

A programação, de acordo com o site do Governo da Bahia, reúne aulas públicas, apresentações culturais e conteúdos digitais interativos, ampliando o acesso ao conhecimento histórico e incentivando o sentimento de pertencimento da população.

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A iniciativa surgiu a partir de ações integradas ao SAC Móvel e foi incorporada à Fundação Pedro Calmon em 2007, consolidando-se como uma política pública de referência no campo da memória.

O secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, ressaltou a importância da política cultural voltada à valorização da história: “O Governo da Bahia está recontando a independência do Brasil sob a perspectiva das lutas populares e de seus heróis reais, como Maria Quitéria e Maria Felipa. Por meio da Rota da Independência, que agora alcança 24 municípios, o projeto utiliza tecnologia e educação para aproximar a juventude dessa história. Com o reconhecimento federal do 2 de Julho, a iniciativa busca consolidar um legado que valoriza a diversidade e a autonomia crítica da população.”

“É uma honra para os cachoeiranos e cachoeiranas o fato de o Governo do Estado ter escolhido Cachoeira como o início da Rota da Independência 2026. Faz-se justiça aos cidadãos brasileiros que, à época, saíram de Cachoeira para assegurar, em 2 de julho de 1823, a Independência do Brasil”, afirma a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT).

Programação da Rota da Independência 2026