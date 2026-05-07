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EDUCAÇÃO

Projeto educacional de Camaçari vence prêmio em São Paulo

Camaçari conquistou o Prêmio PVE 2025 após desenvolver estratégias pedagógicas baseadas em dados

Redação
Por Redação

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Projeto educacional de Camaçari vence prêmio em São Paulo
Projeto educacional de Camaçari vence prêmio em São Paulo - Foto: Divulgação/Seduc

Com o projeto “Mobilização Estudantil faz história na Escola Marquês de Abrantes”, o município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, foi o vencedor do Prêmio PVE 2025 – Inovar para Transformar, iniciativa que foi dividida em três categorias, sendo contemplado apenas um município em cada categoria.

A cerimônia de premiação foi realizada nesta quinta-feira, 7, em São Paulo.

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A proposta vencedora foi desenvolvida no Centro Educacional Marquês de Abrantes, localizado em Vila de Abrantes, e reconhecida na categoria MOB - Mobilização por meio do uso de dados de evidências para gestão da aprendizagem. O projeto se destacou por fortalecer estratégias pedagógicas e ampliar a participação ativa dos estudantes nas decisões escolares, consolidando uma educação mais inclusiva, colaborativa e conectada com a realidade dos estudantes.

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Para o secretário municipal de Educação, Márcio Neves, o reconhecimento nacional reforça o compromisso da rede municipal com o protagonismo estudantil.

“Esse reconhecimento é fruto do diálogo, planejamento e compromisso com nossos estudantes. Temos trabalhado para construir uma educação que escute os estudantes, valorize suas potencialidades e ofereça ferramentas para que eles sejam protagonistas da própria história. O protagonismo estudantil deixou de ser apenas discurso e passou a ser prática dentro das nossas escolas”, destacou.

Reconhecimento nacional

O Programa Parceria pela Valorização da Educação (PVE) incentiva ações capazes de transformar a educação pública nos municípios onde a Votorantim atua, tendo como pilares a gestão educacional e a mobilização social.

A premiação contempla ações voltadas ao uso de dados, evidências e tecnologia para gestão da aprendizagem, além de iniciativas relacionadas à saúde mental, inclusão, equidade para estudantes com deficiência, étnico-racial e de gênero, e a adaptação das escolas no contexto climático.

Investimentos na educação de Camaçari

Ao longo de 2025, a Secretaria Municipal de Educação de Camaçari (Seduc) ampliou investimentos em programas voltados ao protagonismo estudantil e juvenil, aproximando os estudantes de oportunidades acadêmicas, científicas, culturais e profissionais.

Entre as iniciativas desenvolvidas está a implantação da primeira turma do Partiu IFBA, fruto da parceria entre a Coordenação de Juventude e o Instituto Federal da Bahia (IFBA) – Campus Camaçari. O projeto atendeu 40 estudantes, dos quais 20 conquistaram aprovação no processo seletivo da instituição.

A rede municipal também promoveu a primeira Semana de Ciência e Tecnologia de Camaçari, a primeira Festa Literária de Camaçari (Felizcam), o Conexão Estudantil, o Fórum Estudantil e o programa EJA Pro. Além disso, foram realizadas palestras e formações com psicólogos por meio do Programa Universidade Para Todos (UPT), além de investimentos em infraestrutura escolar e acolhimento psicossocial.

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Bahia camaçari Educação

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