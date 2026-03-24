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EDUCAÇÃO

Camaçari vai ganhar novo complexo educacional; veja detalhes

Estrutura terá 34 salas, quadra esportiva, laboratórios e nova creche

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

24/03/2026 - 9:56 h

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Secretária estadual da Educação, Rowenna Brito, ao lado do secretário de Educação de Camaçari, professor Márcio Neves
Secretária estadual da Educação, Rowenna Brito, ao lado do secretário de Educação de Camaçari, professor Márcio Neves -

A rede municipal de ensino de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, vai ganhar um novo e moderno equipamento educacional: o Complexo Educacional do Jardim Limoeiro, considerado um dos maiores investimentos recentes na infraestrutura da educação do município.

O projeto de implantação foi anunciado nesta segunda-feira, 23, durante uma agenda institucional na sede da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

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O complexo será formado por dois prédios escolares, com 17 salas de aula cada. Uma das estruturas será destinada ao ensino médio e a outra ao ensino fundamental. O espaço também contará com quadra poliesportiva, laboratórios, dois refeitórios e diversos equipamentos pedagógicos.

Além disso, o projeto prevê a construção de uma nova creche na região, o que deve ampliar a oferta de vagas, principalmente na educação infantil, e fortalecer o atendimento educacional para as famílias do Jardim Limoeiro e comunidades vizinhas.

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Para o secretário da Educação de Camaçari, professor Márcio Neves, a parceria com o Governo do Estado tem sido fundamental para garantir novos avanços na rede municipal.

“A educação de Camaçari segue avançando com planejamento, diálogo institucional e responsabilidade. Essa parceria com o Governo do Estado é essencial para ampliar oportunidades e garantir uma estrutura cada vez melhor para nossos estudantes”, destacou.

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