EDUCAÇÃO
Camaçari vai ganhar novo complexo educacional; veja detalhes
Estrutura terá 34 salas, quadra esportiva, laboratórios e nova creche
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A rede municipal de ensino de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, vai ganhar um novo e moderno equipamento educacional: o Complexo Educacional do Jardim Limoeiro, considerado um dos maiores investimentos recentes na infraestrutura da educação do município.
O projeto de implantação foi anunciado nesta segunda-feira, 23, durante uma agenda institucional na sede da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.
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O complexo será formado por dois prédios escolares, com 17 salas de aula cada. Uma das estruturas será destinada ao ensino médio e a outra ao ensino fundamental. O espaço também contará com quadra poliesportiva, laboratórios, dois refeitórios e diversos equipamentos pedagógicos.
Além disso, o projeto prevê a construção de uma nova creche na região, o que deve ampliar a oferta de vagas, principalmente na educação infantil, e fortalecer o atendimento educacional para as famílias do Jardim Limoeiro e comunidades vizinhas.
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Para o secretário da Educação de Camaçari, professor Márcio Neves, a parceria com o Governo do Estado tem sido fundamental para garantir novos avanços na rede municipal.
“A educação de Camaçari segue avançando com planejamento, diálogo institucional e responsabilidade. Essa parceria com o Governo do Estado é essencial para ampliar oportunidades e garantir uma estrutura cada vez melhor para nossos estudantes”, destacou.
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