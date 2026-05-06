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INDEX BAHIA 2026

Camaçari destaca IPTU Verde e atração de indústrias

Gestão municipal detalha estratégias para consolidar cidade como polo industrial sustentável

Jair Mendonça
Por Jair Mendonça
| Atualizada em

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Município oferece segurança jurídica e incentivos através da Lei Invista Camaçari
Município oferece segurança jurídica e incentivos através da Lei Invista Camaçari - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

O protagonismo de Camaçari na nova configuração industrial do Nordeste foi um dos destaques do primeiro dia do INDEX Bahia 2026. Em entrevista ao Portal A TARDE, a secretária de Desenvolvimento Econômico do município, Adriana Marcele Neves, detalhou as estratégias fiscais e sustentáveis que estão transformando a cidade em um polo de atração para gigantes globais de energia renovável e tecnologia.

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Para os empresários que buscam se instalar na região, Adriana reforçou que o município oferece segurança jurídica e incentivos através da Lei Invista Camaçari. O grande diferencial da atual gestão é o foco na agenda ESG (Ambiental, Social e Governança).

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"Temos o IPTU Verde, destinado àquela empresa que realmente cuida do meio ambiente. Estamos construindo uma nova cidade focada em produtos renováveis, atraindo negócios de energia eólica, baterias e energia solar", afirmou a secretária.

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Tags:

camaçari Desenvolvimento Econômico energia renovável sustentabilidade tecnologia

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