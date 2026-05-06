Camaçari destaca IPTU Verde e atração de indústrias

Município oferece segurança jurídica e incentivos através da Lei Invista Camaçari - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

O protagonismo de Camaçari na nova configuração industrial do Nordeste foi um dos destaques do primeiro dia do INDEX Bahia 2026. Em entrevista ao Portal A TARDE, a secretária de Desenvolvimento Econômico do município, Adriana Marcele Neves, detalhou as estratégias fiscais e sustentáveis que estão transformando a cidade em um polo de atração para gigantes globais de energia renovável e tecnologia.

Para os empresários que buscam se instalar na região, Adriana reforçou que o município oferece segurança jurídica e incentivos através da Lei Invista Camaçari. O grande diferencial da atual gestão é o foco na agenda ESG (Ambiental, Social e Governança).

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Temos o IPTU Verde, destinado àquela empresa que realmente cuida do meio ambiente. Estamos construindo uma nova cidade focada em produtos renováveis, atraindo negócios de energia eólica, baterias e energia solar", afirmou a secretária.