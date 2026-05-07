Universidade federal terá reserva de 2% das vagas para pessoas trans

Pessoas trans agora terão direito a 2% das vagas ofertadas nos cursos da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). O texto que aprovou a política de ações afirmativas prevê que a cota compreenda pessoas travestis, transexuais, transgênero, não binárias e com vivências de variabilidade de gênero, ou seja, cuja identidade de gênero não corresponde ao sexo atribuído no nascimento.

De acordo com o Conselho Universitário da UFAL, a medida visa promover a equidade, igualdade e diversidade na educação superior. Para o reitor Josealdo Tonholo, a universidade acompanha outras instituições que estão no caminho da aprovação de cotas para pessoas trans.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Isso está em plena sintonia com todas as políticas de acesso ao ensino superior. A própria UFAL já tem essa política instituída para as atividades de pós-graduação por uma resolução do Consuni desde 2022, e agora, a partir do segundo semestre de 2026, adota também para os cursos de graduação”, explicou Tonholo.

Pioneirismo baiano

De acordo com a UFAL, mais de 40 universidades públicas no Brasil já adotaram essa política, uma tendência que começou com universidades federais baianas.

Em 2018, a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) se tornou a primeira universidade federal do país a instituir as cotas de acesso à graduação para pessoas transexuais, travestis e transgêneros. No ano seguinte, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) também adotou cotas para o grupo.

As vagas, que podem ser acessadas por edital próprio da universidade, são adicionais às ofertadas pelo SiSU (Sistema de Seleção Unificada).

Processo de implementação

A implementação das cotas na UFAL ocorrerá em duas etapas. Para o semestre 2026.2, o ingresso será realizado por meio de processo seletivo próprio, com edital específico.

No entanto, a partir de 2027, a oferta das vagas reservadas deverá ser incorporada ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), ampliando a política afirmativa para o fluxo regular de ingresso na graduação.