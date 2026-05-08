Educação em pauta: alfabetização é tema de encontro em Salvador

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Identidade visual do I Encontro de Educação 2026 - Foto: Arte A TARDE Educação

Propor estratégias, ações coletivas e analisar os principais desafios contemporâneos da alfabetização estão entre os objetivos do I Encontro de Educação 2026, que será realizado nesta sexta-feira, 8, no Espaço Mário Cravo, na Casa do Comércio, em Salvador.

Promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, o evento reunirá educadores, especialistas, gestores e representantes de instituições comprometidas com o desenvolvimento da educação.

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Com o tema “Alfabetização em debate: desafios atuais e responsabilidade coletiva”, o encontro convida à reflexão sobre os obstáculos enfrentados nos processos de alfabetização, destacando o papel das políticas públicas, da gestão educacional e do engajamento conjunto da sociedade na garantia do direito à aprendizagem.

Com mediação da coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, a programação contará com momentos de acolhimento e integração entre os participantes, palestra com a professora e doutora em Educação Ana Kátia Santos, além de uma vivência com o professor, poeta e cordelista Antônio Barreto, que apresentará o cordel como ferramenta pedagógica.

O evento terá ainda uma roda de conversa e espaços de construção coletiva a partir das experiências do cotidiano escolar.

O I Encontro de Educação 2026 conta com o apoio da SEC Bahia, Bahiagás, Embasa e Rio Energy.

Serviço

I Encontro de Educação 2026