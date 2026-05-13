Bahia abre inscrições para maior encontro estudantil do Brasil

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Encontro Estudantil 2025 - Foto: Leandro Silva/GOVBA

Já está disponível o edital do Encontro Estudantil da Rede Estadual de Educação 2026. A iniciativa vai selecionar projetos científicos, tecnológicos, culturais e de inovação desenvolvidos por estudantes da rede estadual da Bahia. As inscrições seguem abertas até o dia 19 de junho, por meio do Portal da Educação.

Este ano, o processo contempla a 14ª Feira de Ciências, Empreendedorismo Social e Inovação da Bahia (FECIBA) e o 4º Seminário Territorial da Educação Profissional e Tecnológica. Ao todo, até 1.200 projetos serão classificados para as etapas Interterritoriais e 600 avançarão para a Etapa Estadual, que será realizada em Salvador.

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Podem participar estudantes do Ensino Fundamental II, Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de alunos de escolas indígenas, quilombolas e do campo, Escolas Família Agrícola (EFA) e Casas Familiares Rurais (CFR), sempre com orientação de professores da rede estadual.

As inscrições podem ser realizadas em diferentes categorias, entre elas:

Ciências Exatas;

Ciências Humanas;

Ciências da Natureza;

Linguagens;

Sustentabilidade;

Saúde;

Empreendedorismo;

Agroecologia;

Criatividade;

Inovação.

A seleção será dividida em quatro etapas: submissão dos trabalhos, avaliação inicial, encontros interterritoriais e encontro estadual.

Os encontros interterritoriais acontecerão entre julho e agosto de 2026, nos municípios de Vitória da Conquista, Juazeiro, Salvador, Ilhéus e Feira de Santana. Já a etapa estadual reunirá os projetos classificados na capital baiana, com apresentações em formato de pôster científico, além da exposição de protótipos, maquetes e tecnologias desenvolvidas pelos estudantes.

Os projetos com melhor desempenho poderão receber premiações, certificações e credenciamento para participação em feiras científicas afiliadas, ampliando as oportunidades acadêmicas e profissionais dos estudantes e professores orientadores.

Programas culturais e protagonismo estudantil

O Encontro Estudantil 2026 também vai integrar diversas mostras e programas da rede estadual voltados à arte, cultura e participação juvenil. Entre eles estão:

Artes Visuais Estudantis (AVE);

Tempos de Arte Literária (TAL);

Educação Patrimonial e Artística (EPA);

Produção de Vídeos Estudantis (PROVE);

Mostra de Dança Estudantil (DANCE);

Festival Estudantil de Teatro (FESTE);

Encontro de Canto Coral Estudantil (ENCANTE);

Festival Anual da Canção Estudantil (FACE).

Além disso, a programação contará com os Encontros de Líderes de Classe, Jovens Ouvidores e Agências de Notícias.

Segundo o edital, cada iniciativa terá regulamentos e chamamentos específicos, que serão publicados posteriormente pela Secretaria da Educação do Estado (SEC).

Maior encontro estudantil do Brasil

Em 2025, o Encontro Estudantil da Rede Estadual mobilizou cerca de 10 mil estudantes dos 27 territórios de identidade da Bahia. A programação reuniu mais de 600 projetos de iniciação científica e mais de 200 produções artísticas e culturais, consolidando o evento como uma das maiores vitrines de ciência, inovação, arte e protagonismo juvenil do país.