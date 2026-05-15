Salvador abre inscrições para cursinho gratuito do Enem 2026; veja quem pode participar

Lançamento do programa IngreSSAr - Foto: Betto Jr./Secom PMS

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já começou em Salvador. A Prefeitura lançou, nesta sexta-feira, 15, o programa IngreSSAr, iniciativa gratuita voltada para estudantes da rede pública e bolsistas integrais da rede privada que desejam reforçar os estudos para o exame.

As inscrições seguem abertas até o dia 28 de maio, por meio do site oficial do programa: ingressar.salvador.ba.gov.br.

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Em 2026, o programa vai oferecer mil vagas em cursinhos preparatórios. Uma das novidades é a ampliação do período das aulas, que passou de quatro para cinco meses.

Quem pode participar?

Podem participar jovens entre 16 e 29 anos, residentes em Salvador, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), que estejam cursando ou já tenham concluído o 3º ano do Ensino Médio ou a Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede pública. Bolsistas integrais de escolas particulares também podem concorrer.

Após a inscrição online, os candidatos devem realizar a entrega presencial da documentação até o dia 28 de maio, etapa obrigatória para validação dos dados. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, na sede da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), localizada na Avenida Estados Unidos, nº 397, Condomínio Cidade do Salvador, 3º andar, no bairro do Comércio.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo SAC IngreSSAr, através do telefone (71) 99924-9077.

Critérios de classificação

A seleção dos candidatos será feita por pontuação. Estudantes que estejam cursando o 3º ano do Ensino Médio em escola pública ou como bolsistas integrais recebem quatro pontos. Já aqueles que concluíram o Ensino Médio, inclusive pela modalidade EJA, em escola pública ou como bolsistas integrais, recebem cinco pontos. Beneficiários do Bolsa Família ganham mais dois pontos.

O resultado provisório será divulgado em 29 de maio. O prazo para recursos será entre os dias 1º e 3 de junho, de forma presencial. Já o resultado final está previsto para 11 de junho, mesma data de início das matrículas presenciais, que seguem até o dia 14. As aulas começam em 15 de junho.

Lançamento IngreSSAr

Presente no lançamento, o prefeito Bruno Reis destacou os resultados alcançados pelo programa ao longo dos anos.

“São impressionantes os depoimentos de jovens que conseguem ingressar em faculdades muito concorridas, com notas e colocações que são motivo de orgulho para todos nós. Desde o primeiro ano do programa, sempre conseguimos altos índices de aprovação; e é por isso que a cada ano a gente vem ampliando e incrementando, dando esse apoio aos jovens da nossa cidade”, afirmou.

O gestor também ressaltou que a Prefeitura garante auxílio-transporte para estudantes em situação de vulnerabilidade social.

“E finalizamos sempre com aquele aulão, abrindo para todos os alunos que estão na véspera do Enem. É um programa voltado para os alunos do Ensino Médio. Mesmo não sendo uma responsabilidade e atribuição da Prefeitura, que tem como missão até o Ensino Fundamental II, nós assumimos, porque era uma necessidade da cidade”, acrescentou o chefe do Executivo soteropolitano.

Estudante de Medicina na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e ex-participante do IngreSSAr, Bianca Brito, 18 anos, relatou que o programa foi essencial para conseguir entrar na faculdade.

“Sempre tive o sonho da Medicina, mas nunca tive acesso a cursinho. A gente sabe que o Enem é uma prova muito complicada, que exige muita preparação e um estudo muito específico. Sempre fui aluna de escola pública. Então, para mim, ter a oportunidade de fazer um cursinho de ponta, ter os materiais, os simulados, o aulão do IngreSSAr, fez completa diferença. Eu não acredito que teria conseguido chegar lá sem esse apoio”, contou.

Além das aulas em diversas disciplinas, o programa oferece material didático, simulados e acompanhamento pedagógico. O mega-aulão antes do Enem já tem data marcada: será realizado em 24 de outubro, no Centro de Convenções Salvador.