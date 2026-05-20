Energia e sustentabilidade são temas de workshop promovido em Catu

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Com o objetivo de ampliar o debate sobre energia, sustentabilidade e cidadania, aproximando o tema do gás natural da realidade escolar por meio da educomunicação, a Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), em parceria com o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, realizou nesta quarta-feira, 20, o workshop “Energia que move a cidade”.

O encontro aconteceu no Colégio Estadual de Tempo Integral de Catu, na Região Metropolitana de Salvador, reunindo gestores escolares, coordenadores pedagógicos, professores e estudantes da rede pública de ensino.

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A programação foi realizada em dois turnos, com uma agenda voltada para debates, atividades práticas, dinâmicas interativas e estratégias pedagógicas relacionadas aos temas energia, sustentabilidade e conscientização ambiental.

“Foi um momento muito proveitoso de novas aprendizagens em que construímos atividades, participamos junto com os estudantes e foi realmente muito rica essa oportunidade de estar com vocês”, destacou a professora Elijane Cavalcante.

Para o técnico em Segurança do Trabalho da Bahiagás, Luiz Cláudio França, "a comunidade escolar teve o prazer de receber mais um conhecimento para o seu futuro".

As atividades foram mediadas pela equipe do A TARDE Educação, representada por Berta Cunha, coordenadora de projetos educacionais, e Jéssica Gouveia, pedagoga e mestra em Educação, que conduziram os debates e dinâmicas com os educadores participantes.