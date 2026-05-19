Estudantes de Direito da Unifacs farão atendimento prático na Codecon

Codecon e Unifacs - Foto: Divulgação

A Codecon (Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor) e a Unifacs firmaram uma parceria que vai permitir que estudantes do curso de Direito aprendam, na prática, como funciona a defesa do consumidor.

Com a iniciativa, os alunos farão atividades na sede da Codecon, acompanhando os atendimentos e vivenciando os problemas reais que as pessoas enfrentam no dia a dia com empresas e serviços.

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A medida, que possibilita o estudante a viver na prática o direito do consumidor, foi firmada na noite da última segunda-feira, 18. A expectativa é ampliar o conhecimento jurídico e incentivar a construção de soluções cada vez mais eficientes para a sociedade.

Além da extensão da carga horária acadêmica, o termo de cooperação também visa estabelecer relações entre a universidade e a gestão pública, promovendo uma troca de experiências que fortalece as políticas de proteção e defesa do consumidor.

Codecon celebra parceria

Para a Codecon, a iniciativa representa mais um avanço no compromisso com a educação, cidadania e fortalecimento das relações de consumo.

Os estudantes terão a oportunidade de atuar diretamente no contato com consumidores que necessitam de atendimento, orientação e atenção para resolução de conflitos, contribuindo também para uma prestação de serviço mais qualificada à população.

“Esse termo de cooperação representa um avanço importante na aproximação entre a universidade e o poder público. Estamos abrindo as portas da Codecon para que os estudantes possam vivenciar, na prática, o Direito do Consumidor, contribuindo com a formação acadêmica e, ao mesmo tempo, fortalecendo o atendimento prestado à população. É uma iniciativa que promove conhecimento, cidadania e relações de consumo mais equilibradas”, destacou o diretor da Codecon, Marcelo Carvalho.