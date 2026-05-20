Vitória da Conquista reúne 12 mil alunos em jogos escolares

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A 5ª edição dos Jogos Estudantis da Rede Municipal de Ensino de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, foi oficialmente aberta. Promovido pela Secretaria Municipal de Educação (Smed), o evento fortalece o esporte como ferramenta de inclusão, aprendizagem e desenvolvimento social.

Os jogos envolvem alunos dos anos iniciais, anos finais e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), tanto da zona urbana quanto da zona rural. A programação está organizada em quatro etapas: Interclasse, Interpolos, Festivais e Festival Paralímpico.

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Segundo a organização, cerca de 2.500 estudantes participarão diretamente das competições esportivas, enquanto aproximadamente 12 mil alunos devem ser impactados pelas atividades previstas durante todo o ano letivo.

Além das disputas esportivas, a edição deste ano traz um importante debate social: o combate ao feminicídio. A proposta é promover conscientização entre os estudantes sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, incentivando reflexão, respeito e cidadania dentro e fora das escolas.

A prefeita Sheila Lemos destacou o crescimento do projeto desde sua criação, em 2022, no período pós-pandemia.

“Criamos os Jogos Estudantis em 2022, ainda no período de transição pós-pandemia, e desde então eles vêm crescendo a cada edição. Hoje temos essa grande festa, com cada vez mais alunos participando. Também ampliamos a inclusão com os jogos paralímpicos, garantindo a participação de todos os estudantes”, afirmou.

Festival Paralímpico reforça inclusão na educação municipal

Ginásio de Esportes Raul Ferraz - Foto: Divulgação/Prefeitura de Vitória da Conquista

De acordo com o secretário municipal de Educação, Edgard Larry, os jogos representam um marco para a educação pública do município.

“São 56 escolas da rede participando e milhares de estudantes envolvidos. Os Jogos Estudantis confirmam a importância do esporte na construção do conhecimento e da formação dos nossos alunos. É um marco histórico para a educação do município”, ressaltou.

Para a estudante Juhly Victória Muniz, do 5º ano da Escola Municipal de Educação Integral Nossa Senhora Aparecida, a participação tem um significado especial. “É uma honra participar dos Jogos Estudantis. É a minha primeira vez e eu estou muito feliz”, contou.

A programação segue nos próximos meses com competições de atletismo, etapas por polos e o Festival Paralímpico, previsto para setembro.

Vitória da Conquista está entre as 148 cidades brasileiras selecionadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para realizar o festival em parceria com a instituição, ampliando as ações de inclusão e acessibilidade no esporte escolar.