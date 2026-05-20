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PROCESSO SELETIVO

Instituto baiano anuncia vagas para professor com salários de até R$ 8,3 mil

Inscrições são gratuitas e as seleções ocorrem em duas etapas

Edvaldo Sales
Por
Inscrições são gratuitas e as seleções ocorrem em duas etapas
Inscrições são gratuitas e as seleções ocorrem em duas etapas - Foto: Freepik

Processos seletivos simplificados para contratação de professor substituto de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico foram anunciados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBaiano). As inscrições são gratuitas.

São 7 vagas distribuídas pelos campi Governador Mangabeira, Itapetinga, Guanambi, Senhor do Bonfim e Uruçuca. Os selecionados terão contrato inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade institucional.

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Remuneração

A remuneração varia conforme a titulação apresentada, entre R$ 4.326,60 para graduados até R$ 8.340,33 para doutores. Além disso, o contratado poderá receber:

  • Auxílio-alimentação
  • Auxílio-transporte
  • Auxílio pré-escolar

As seleções ocorrem em duas etapas: desempenho didático e prova de títulos, em diferentes datas.

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Confira detalhes das vagas:

Campus Governador Mangabeira

O edital divulgado para o campus de Governador Mangabeira é para seleção de professor de Química. As inscrições acontecem através da internet, irão começar no dia 21 e seguem até 27 de maio.

Para se inscrever, é necessário enviar os documentos solicitados em edital para o e-mail [email protected], dentro do prazo estabelecido.

Requisitos: diploma de licenciatura em Química ou de bacharelado em Química, Ciências com habilitação em Química, Ciências Exatas com habilitação em Química ou Engenharia Química + Formação Pedagógica, reconhecidos pelo MEC.

Campus Itapetinga

O campus de Itapetinga está ofertando duas vagas: uma para professor de Química e outra para professor de Geografia, com carga horária de 20 ou 40 horas semanais. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 30 de maio.

Para realizar a inscrição neste processo seletivo, o candidato deverá enviar os documentos listados em edital para o e-mail [email protected].

Requisitos: diploma de licenciatura em Geografia ou Química.

Campus Guanambi

Para o campus Guanambi, o edital é para contratação de professor substituto de Geografia. As inscrições vão de 19 a 25 de maio, através da internet. Para se inscrever, é necessário enviar a documentação exigida para o e-mail [email protected], durante o período de inscrições.

Requisitos: diploma de licenciatura em Geografia reconhecido pelo MEC.

Campus Senhor do Bonfim

O campus Senhor do Bonfim divulgou os editais para o preenchimento de duas vagas para professor substituto: uma para a área de Sociologia e outra para Pedagogia.

As inscrições para Sociologia vão de 21 a 26 de maio, enquanto para Pedagogia o prazo será de 25 a 29 de maio. Para se inscrever, é necessário enviar os documentos solicitados nos editais para os e-mails [email protected] e [email protected], respectivamente.

Requisitos: graduação em Ciências Sociais ou em Sociologia, ou graduação em Pedagogia com especialização reconhecida pelo MEC.

Campus Uruçuca

Já o campus Uruçuca receberá inscrições a partir do dia 21 de maio para professor na área de Atendimento Educacional Especializado (AEE), com prazo até 27 de maio.

A inscrição será feita pela internet, a partir do envio dos documentos solicitados em edital para o e-mail [email protected].

Requisitos: diploma ou certificado de conclusão de licenciatura, além de certificado de conclusão de pós-graduação em Educação Especial ou Educação Inclusiva, reconhecidos pelo MEC.

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Bahia concurso Educação professor

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