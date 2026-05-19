Mais de 200 professores aprovados em concurso são convocados na Bahia

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Profissionais atuarão em diferentes áreas da educação - Foto: Freepik

Um total de 291 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professores pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) foram convocados pela Prefeitura de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia.

A convocação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município (DOM).

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Os profissionais atuarão em diferentes áreas da educação municipal, como:

Pedagogia

Artes

História

Geografia

Ciências

Matemática

Inglês

Língua Portuguesa

Os convocados devem apresentar a documentação e os exames clínicos exigidos até o final da próxima semana, segundo a gestão municipal.

A entrega deve ser feita no Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, localizado na Avenida Sampaio, n° 344, no centro da cidade, das 9h às 17h.

O edital diz que o agendamento para inspeção médica seguirá a ordem de comparecimento dos candidatos. Outros exames complementares ainda poderão ser solicitados pelo médico perito durante a avaliação.

Importante destacar que, de acordo com a prefeitura, o não comparecimento dentro do prazo estipulado ou a ausência da documentação exigida resultará na perda do direito à assinatura do contrato e ao ingresso no serviço público municipal.

Contrato de 12 meses

O processo seletivo oferece mil vagas para atuação na rede municipal de ensino e foi realizado por meio de análise curricular, com pontuação máxima de 100 pontos.

Os contratos temporários terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período, com carga horária de 40 horas semanais. A remuneração prevista é de R$ 5.212,34.

Do total de vagas, 782 são destinadas a profissionais com formação em Pedagogia.

As demais oportunidades estão distribuídas para:

Língua Portuguesa (40 vagas)

Língua Inglesa (26)

Matemática (35)

Ciências (40)

Geografia (25)

História (27)

Educação Física (15)

Artes (10)

Entre os critérios avaliados estão formação acadêmica, participação em eventos na área da educação e experiência profissional em docência.

A contratação temporária por meio do Reda é utilizada para atender necessidades emergenciais da rede municipal de ensino e garantir o funcionamento das escolas e a continuidade das atividades educacionais.