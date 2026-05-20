Prefeitura garante auxílio de R$ 100 para mães solo e idosos concluírem estudos

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Mães solo e pessoas com mais de 60 anos residentes em Itabuna, no sul da Bahia, poderão receber uma bolsa mensal no valor de R$ 100 ao se matricularem na modalidade de Educação de Jovens Adultos e Idosos (EJAI) para concluir o ensino fundamental.

A iniciativa é promovida pela prefeitura, por meio das secretarias municipais de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS) e da Educação, que realizaram nesta quarta-feira, 20, uma ação de busca ativa na Casa Bolsa Família para ampliar o acesso da população à educação.

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Segundo a coordenadora setorial da EJAI, Flávia Menezes, o benefício tem como principal objetivo incentivar a permanência dos estudantes na escola e combater o analfabetismo no município.

“Há 4.949 pessoas cadastradas na Casa do Bolsa Família que se intitulam não-alfabetizadas. Por isso, quem tiver interesse em concluir o ensino fundamental será matriculado” afirmou.

A modalidade EJAI é organizada em quatro etapas de ensino:

Etapa 1 – 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental I;

Etapa 2 – 4º e 5º ano do ensino fundamental I;

Etapa 3 – 6º e 7º ano do fundamental II;

Etapa 4 – 8º e 9º ano do ensino fundamental II.

De acordo com Flávia Menezes, pessoas que nunca estudaram ou que não possuem histórico escolar também podem se matricular na modalidade.

A coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS V), Daniele Santana, explicou que a busca ativa já começou nas escolas e destacou a importância da atualização do Cadastro Único (CadÚnico). “Quem não estiver cadastrado deve ir até o CRAS de abrangência para atualizar”, disse.

Os interessados devem procurar a unidade escolar mais próxima para efetuar a matrícula. É necessário apresentar:

Duas fotos 3×4;

NIS do aluno (não é obrigatório);

Via original e fotocópia legível do RG ou Certidão de Registro Civil;

Via original e cópia CPF (original);

Comprovante de residência atualizado;

Atestado de escolaridade;

Transferência da escola anterior;

Cartão do SUS;

Termo de autorização e/ou recusa para vacinação na escola (posto de saúde);

Laudo ou relatório médico comprobatório para Pessoa com Deficiência (PcD).

Ao todo, 18 escolas da rede municipal estão habilitadas para oferecer as etapas voltadas à conclusão do ensino fundamental.