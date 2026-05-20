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EDUCAÇÃO

Prefeitura garante auxílio de R$ 100 para mães solo e idosos concluírem estudos

Iniciativa busca ampliar acesso à alfabetização e conclusão do ensino fundamental

Loren Beatriz Sousa
Por
Prefeitura de Itabuna faz busca ativa na Casa Bolsa Família para identificar pessoas que estão fora da escola
Prefeitura de Itabuna faz busca ativa na Casa Bolsa Família para identificar pessoas que estão fora da escola - Foto: Prefeitura de Itabuna

Mães solo e pessoas com mais de 60 anos residentes em Itabuna, no sul da Bahia, poderão receber uma bolsa mensal no valor de R$ 100 ao se matricularem na modalidade de Educação de Jovens Adultos e Idosos (EJAI) para concluir o ensino fundamental.

A iniciativa é promovida pela prefeitura, por meio das secretarias municipais de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS) e da Educação, que realizaram nesta quarta-feira, 20, uma ação de busca ativa na Casa Bolsa Família para ampliar o acesso da população à educação.

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Segundo a coordenadora setorial da EJAI, Flávia Menezes, o benefício tem como principal objetivo incentivar a permanência dos estudantes na escola e combater o analfabetismo no município.

“Há 4.949 pessoas cadastradas na Casa do Bolsa Família que se intitulam não-alfabetizadas. Por isso, quem tiver interesse em concluir o ensino fundamental será matriculado” afirmou.

A modalidade EJAI é organizada em quatro etapas de ensino:

  • Etapa 1 – 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental I;
  • Etapa 2 – 4º e 5º ano do ensino fundamental I;
  • Etapa 3 – 6º e 7º ano do fundamental II;
  • Etapa 4 – 8º e 9º ano do ensino fundamental II.

De acordo com Flávia Menezes, pessoas que nunca estudaram ou que não possuem histórico escolar também podem se matricular na modalidade.

A coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS V), Daniele Santana, explicou que a busca ativa já começou nas escolas e destacou a importância da atualização do Cadastro Único (CadÚnico). “Quem não estiver cadastrado deve ir até o CRAS de abrangência para atualizar”, disse.

Os interessados devem procurar a unidade escolar mais próxima para efetuar a matrícula. É necessário apresentar:

  • Duas fotos 3×4;
  • NIS do aluno (não é obrigatório);
  • Via original e fotocópia legível do RG ou Certidão de Registro Civil;
  • Via original e cópia CPF (original);
  • Comprovante de residência atualizado;
  • Atestado de escolaridade;
  • Transferência da escola anterior;
  • Cartão do SUS;
  • Termo de autorização e/ou recusa para vacinação na escola (posto de saúde);
  • Laudo ou relatório médico comprobatório para Pessoa com Deficiência (PcD).

Ao todo, 18 escolas da rede municipal estão habilitadas para oferecer as etapas voltadas à conclusão do ensino fundamental.

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