EDUCAÇÃO
Prefeitura garante auxílio de R$ 100 para mães solo e idosos concluírem estudos
Iniciativa busca ampliar acesso à alfabetização e conclusão do ensino fundamental
Mães solo e pessoas com mais de 60 anos residentes em Itabuna, no sul da Bahia, poderão receber uma bolsa mensal no valor de R$ 100 ao se matricularem na modalidade de Educação de Jovens Adultos e Idosos (EJAI) para concluir o ensino fundamental.
A iniciativa é promovida pela prefeitura, por meio das secretarias municipais de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS) e da Educação, que realizaram nesta quarta-feira, 20, uma ação de busca ativa na Casa Bolsa Família para ampliar o acesso da população à educação.
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Segundo a coordenadora setorial da EJAI, Flávia Menezes, o benefício tem como principal objetivo incentivar a permanência dos estudantes na escola e combater o analfabetismo no município.
“Há 4.949 pessoas cadastradas na Casa do Bolsa Família que se intitulam não-alfabetizadas. Por isso, quem tiver interesse em concluir o ensino fundamental será matriculado” afirmou.
A modalidade EJAI é organizada em quatro etapas de ensino:
- Etapa 1 – 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental I;
- Etapa 2 – 4º e 5º ano do ensino fundamental I;
- Etapa 3 – 6º e 7º ano do fundamental II;
- Etapa 4 – 8º e 9º ano do ensino fundamental II.
De acordo com Flávia Menezes, pessoas que nunca estudaram ou que não possuem histórico escolar também podem se matricular na modalidade.
A coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS V), Daniele Santana, explicou que a busca ativa já começou nas escolas e destacou a importância da atualização do Cadastro Único (CadÚnico). “Quem não estiver cadastrado deve ir até o CRAS de abrangência para atualizar”, disse.
Os interessados devem procurar a unidade escolar mais próxima para efetuar a matrícula. É necessário apresentar:
- Duas fotos 3×4;
- NIS do aluno (não é obrigatório);
- Via original e fotocópia legível do RG ou Certidão de Registro Civil;
- Via original e cópia CPF (original);
- Comprovante de residência atualizado;
- Atestado de escolaridade;
- Transferência da escola anterior;
- Cartão do SUS;
- Termo de autorização e/ou recusa para vacinação na escola (posto de saúde);
- Laudo ou relatório médico comprobatório para Pessoa com Deficiência (PcD).
Ao todo, 18 escolas da rede municipal estão habilitadas para oferecer as etapas voltadas à conclusão do ensino fundamental.