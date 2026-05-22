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IMPOSTO DE RENDA

Receita paga R$ 16 bilhões no maior lote de restituição da história

Pagamento do primeiro lote será feito em 29 de maio; saiba mais

Redação
Por Redação
Superintendência da Receita Federal
Superintendência da Receita Federal - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Receita Federal liberou nesta sexta-feira, 22, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026, considerado o maior da história. Ao todo, o órgão pagará R$ 16 bilhões em restituições para 8,7 milhões de contribuintes.

O pagamento será feito no dia 29 de maio, diretamente na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração.

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Segundo a Receita, este primeiro lote representa cerca de 40% de todas as restituições previstas para este ano.

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Quem vai receber neste primeiro lote

O pagamento contempla contribuintes com prioridade legal e pessoas que utilizaram ferramentas digitais que aceleram o processamento da declaração.

A divisão ficou da seguinte forma:

  • 4,9 milhões de contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou escolheram receber via Pix;
  • 2,2 milhões de idosos entre 60 e 79 anos;
  • 1 milhão de contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério;
  • 256 mil idosos acima de 80 anos;
  • 222 mil pessoas com deficiência física, mental ou doença grave.

Neste lote, não haverá pagamento para contribuintes sem prioridade.

Como consultar a restituição

A consulta pode ser feita no portal da Receita Federal, na área “Meu Imposto de Renda”, clicando em “Consultar a Restituição”.

O serviço também está disponível no aplicativo oficial da Receita Federal para celular e tablet.

Caso o contribuinte não esteja na lista, a orientação é acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) para verificar possíveis pendências na declaração.

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Imposto de Renda IR 2026

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