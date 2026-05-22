IMPOSTO DE RENDA
Receita paga R$ 16 bilhões no maior lote de restituição da história
Pagamento do primeiro lote será feito em 29 de maio; saiba mais
A Receita Federal liberou nesta sexta-feira, 22, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026, considerado o maior da história. Ao todo, o órgão pagará R$ 16 bilhões em restituições para 8,7 milhões de contribuintes.
O pagamento será feito no dia 29 de maio, diretamente na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração.
Segundo a Receita, este primeiro lote representa cerca de 40% de todas as restituições previstas para este ano.
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Quem vai receber neste primeiro lote
O pagamento contempla contribuintes com prioridade legal e pessoas que utilizaram ferramentas digitais que aceleram o processamento da declaração.
A divisão ficou da seguinte forma:
- 4,9 milhões de contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou escolheram receber via Pix;
- 2,2 milhões de idosos entre 60 e 79 anos;
- 1 milhão de contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério;
- 256 mil idosos acima de 80 anos;
- 222 mil pessoas com deficiência física, mental ou doença grave.
Neste lote, não haverá pagamento para contribuintes sem prioridade.
Como consultar a restituição
A consulta pode ser feita no portal da Receita Federal, na área “Meu Imposto de Renda”, clicando em “Consultar a Restituição”.
O serviço também está disponível no aplicativo oficial da Receita Federal para celular e tablet.
Caso o contribuinte não esteja na lista, a orientação é acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) para verificar possíveis pendências na declaração.