1,4 milhão de pessoas caem na malha fina do Imposto de Renda em 2026

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- Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Mais de 1,4 milhão de pessoas caíram na malha fina do Imposto de Renda 2026, o que representa 5,56% das mais de 25,3 milhões de declarações, segundo informações divulgadas pela Receita Federal.

Ainda assim, segundo o fisco, os dados confirmam que o volume proporcional de retenções vem diminuindo gradualmente, o que se dá principalmente por conta do avanço do processamento das informações e a regularização de inconsistências por parte dos contribuintes e de algumas fontes pagadoras.

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Desde o início do prazo de entrega do IR 2026, o percentual de contribuintes na malha fina caiu quase pela metade. Confira:

29/03 - 10,78%

05/04 - 11,22%

12/04 - 8,15%

19/04 - 7,30%

26/04 - 6,60%

03/05 - 6,08%

10/05 - 5,93%

17/05 - 5,56%

O prazo para declarar o IR acaba no dia 29 de maio. Quem é obrigado a prestar contas e atrasa paga multa mínima de R$ 167,50, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano.

Malha fina do Imposto de Renda 2026

O número maior de contribuintes na malha fina do que em anos anteriores ocorre após o fim da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf), substituída por dois sistemas: eSocial e a EFD-Reinf (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais).

Os dois novos sistemas passaram a fornecer dados mais detalhados e mensais sobre rendimentos, pagamentos efetuados e IR descontado.