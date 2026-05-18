Gigante da beleza anuncia fechamento em massa após 70 anos no mercado

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FIM DE UMA ERA

Perfumerías Prieto - Foto: Depositphotos

Depois de mais de sete décadas de história, uma das perfumarias mais tradicionais do varejo deu adeus às lojas físicas. A Perfumerías Prieto encerrou oficialmente as atividades presenciais no dia 31 de março de 2026, fechando 22 unidades espalhadas pelo leste da Espanha e colocando fim a uma rotina que atravessou gerações de consumidores.

Antes de baixar as portas, a empresa promoveu uma grande liquidação para zerar os estoques.

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Descontos atraíram consumidores em busca da “última compra”

Durante o período de liquidação, praticamente todos os produtos entraram em promoção. A campanha movimentou as lojas e despertou nos consumidores a sensação de “última oportunidade” para comprar itens da marca presencialmente.

Entre os produtos mais procurados estavam perfumes internacionais com reduções progressivas nos preços, maquiagens de coleções recentes e linhas que já estavam saindo de circulação, além de tratamentos faciais e corporais vendidos em kits promocionais.

Os tradicionais coffrets e estojos para presente, bastante comuns em datas comemorativas, também apareceram com descontos acumulados e chamaram a atenção de quem buscava preços mais baixos.

Fechamento atingiu cinco províncias espanholas



O encerramento afetou todas as 22 lojas físicas da rede, distribuídas em cinco províncias do arco mediterrâneo espanhol. A maior concentração estava em Valência, onde funcionavam 12 unidades.

A rede também mantinha operações em Murcia, Alicante, Castellón e Tarragona, sempre em regiões de grande circulação e já incorporadas à rotina de compras de muitos moradores.

Com o fechamento simultâneo das unidades, desapareceu também uma experiência de consumo muito associada à marca: o atendimento presencial, o contato direto com consultoras e a possibilidade de testar fragrâncias e cosméticos no balcão antes da compra.

Marca tinha presença forte em cidades médias e grandes



Antes do encerramento, a Perfumerías Prieto mantinha uma operação espalhada por diferentes cidades do leste espanhol, fortalecendo a presença regional da marca.

Além das unidades em Valência, havia lojas em municípios como Alaquàs, L’Eliana, Carcaixent e Mislata. Em Murcia, os pontos de venda estavam distribuídos entre Cartagena, Lorca, Molina de Segura e a capital regional.

A rede ainda contava com estabelecimentos em Alicante, Elche, Castelló, Benicarló e Tortosa, na província de Tarragona.

Empresa passa a operar apenas no digital

Com o fim das lojas físicas, a marca decidiu concentrar toda a operação no comércio eletrônico. A plataforma online da empresa já funcionava desde 2013, o que facilitou a transição para um modelo totalmente digital.

Agora, a experiência de compra deixa de acontecer nas vitrines e corredores para migrar definitivamente para celulares, computadores e entregas em domicílio.

A mudança também altera a dinâmica da empresa, que passa a focar em logística, atendimento remoto, marketing digital e navegação online, substituindo o contato presencial por campanhas virtuais e estratégias para manter a conexão com antigos clientes.