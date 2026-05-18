FIM DE UMA ERA
Gigante da beleza anuncia fechamento em massa após 70 anos no mercado
Rede amada por gerações fecha após sete décadas
Depois de mais de sete décadas de história, uma das perfumarias mais tradicionais do varejo deu adeus às lojas físicas. A Perfumerías Prieto encerrou oficialmente as atividades presenciais no dia 31 de março de 2026, fechando 22 unidades espalhadas pelo leste da Espanha e colocando fim a uma rotina que atravessou gerações de consumidores.
Antes de baixar as portas, a empresa promoveu uma grande liquidação para zerar os estoques.
Descontos atraíram consumidores em busca da “última compra”
Durante o período de liquidação, praticamente todos os produtos entraram em promoção. A campanha movimentou as lojas e despertou nos consumidores a sensação de “última oportunidade” para comprar itens da marca presencialmente.
Entre os produtos mais procurados estavam perfumes internacionais com reduções progressivas nos preços, maquiagens de coleções recentes e linhas que já estavam saindo de circulação, além de tratamentos faciais e corporais vendidos em kits promocionais.
Os tradicionais coffrets e estojos para presente, bastante comuns em datas comemorativas, também apareceram com descontos acumulados e chamaram a atenção de quem buscava preços mais baixos.
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Fechamento atingiu cinco províncias espanholas
O encerramento afetou todas as 22 lojas físicas da rede, distribuídas em cinco províncias do arco mediterrâneo espanhol. A maior concentração estava em Valência, onde funcionavam 12 unidades.
A rede também mantinha operações em Murcia, Alicante, Castellón e Tarragona, sempre em regiões de grande circulação e já incorporadas à rotina de compras de muitos moradores.
Com o fechamento simultâneo das unidades, desapareceu também uma experiência de consumo muito associada à marca: o atendimento presencial, o contato direto com consultoras e a possibilidade de testar fragrâncias e cosméticos no balcão antes da compra.
Marca tinha presença forte em cidades médias e grandes
Antes do encerramento, a Perfumerías Prieto mantinha uma operação espalhada por diferentes cidades do leste espanhol, fortalecendo a presença regional da marca.
Além das unidades em Valência, havia lojas em municípios como Alaquàs, L’Eliana, Carcaixent e Mislata. Em Murcia, os pontos de venda estavam distribuídos entre Cartagena, Lorca, Molina de Segura e a capital regional.
A rede ainda contava com estabelecimentos em Alicante, Elche, Castelló, Benicarló e Tortosa, na província de Tarragona.
Empresa passa a operar apenas no digital
Com o fim das lojas físicas, a marca decidiu concentrar toda a operação no comércio eletrônico. A plataforma online da empresa já funcionava desde 2013, o que facilitou a transição para um modelo totalmente digital.
Agora, a experiência de compra deixa de acontecer nas vitrines e corredores para migrar definitivamente para celulares, computadores e entregas em domicílio.
A mudança também altera a dinâmica da empresa, que passa a focar em logística, atendimento remoto, marketing digital e navegação online, substituindo o contato presencial por campanhas virtuais e estratégias para manter a conexão com antigos clientes.