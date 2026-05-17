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SORTE SORRIU

Mega-Sena paga R$ 19 milhões para seis apostas da Bahia

Ninguém acertou os seis números do sorteio, o prêmio principal acumulou para R$ 300 milhões

Carla Melo
Por
Os sorteios da Mega-Sena são realizadas na terça, quinta e sábado
Os sorteios da Mega-Sena são realizadas na terça, quinta e sábado -

Ao menos seis apostas da Bahia levaram mais de R$ 19 mil para casa após acertarem cinco dezenas da Mega-Sena, do concurso de número 3009 sorteado no sábado, 16.

As apostas foram realizadas nas seguintes cidades:

  • Catu (1)
  • Conceição do Jacuípe (1)
  • Lauro de Freitas (2)
  • Salvador (2)

Cada vencedor levou R$19.052,37. Como ninguém acertou os seis números do sorteio, o prêmio principal acumulou para R$ 300 milhões.

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Os números sorteados da Mega-Sena foram:

04 - 06 - 08 - 18 - 21 - 30

O sorteio especial da Mega será realizado às 11h do dia 24 de maio. As apostas podem ser feitas até as 22h do dia 23 de maio pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo portal Loterias Caixa ou em qualquer lotérica do país.

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Tags

economia Mega-sena prêmio

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