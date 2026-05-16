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ECONOMIA

Lula prepara programa para financiar carros para motoristas de app e taxistas

Ação faz parte da estratégia do governo de estimular consumo, crédito e reforçar agenda positiva no país

Luan Julião
Por
Recursos do BNDES devem ser usados para garantir condições mais acessíveis
Recursos do BNDES devem ser usados para garantir condições mais acessíveis -

O governo federal deve anunciar na próxima terça-feira, 19, em São Paulo, um novo programa de financiamento destinado a motoristas de aplicativo e taxistas interessados em renovar seus veículos. A proposta prevê crédito com juros reduzidos e utilização de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A iniciativa está sendo desenvolvida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e deverá ser oficializada por meio de uma Medida Provisória. Entre os pontos debatidos durante a elaboração do projeto está a possibilidade de incluir veículos elétricos nas opções financiadas.

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O novo programa segue uma linha semelhante à lançada recentemente pelo governo para caminhoneiros autônomos, apresentada em abril.

Durante participação no programa Bom Dia, Ministro, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou que a proposta busca atender uma demanda enfrentada diariamente pela categoria.

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“Um dos grandes problemas do motorista de aplicativo é que, muitas vezes, o carro não é dele. Ele aluga veículo em locadora e passa metade do dia de trabalho só para pagar a diária do carro”, afirmou o ministro.

Segundo Boulos, o objetivo é garantir formas de financiamento com condições mais acessíveis para os trabalhadores do setor.

Pelas regras que ainda estão em discussão, os motoristas de aplicativo precisarão comprovar um tempo mínimo de atividade para participar da iniciativa. A medida pretende ampliar o alcance do programa para profissionais da categoria e impedir possíveis fraudes.

O lançamento do projeto faz parte da estratégia do governo Lula de ampliar ações voltadas ao consumo e ao acesso ao crédito, além de fortalecer uma agenda positiva nas últimas semanas. A medida também é vista como um gesto político direcionado a uma categoria considerada importante do ponto de vista eleitoral.

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