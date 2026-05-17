DESENROLA BRASIL 2.0
Calculadora simula renegociação das dívidas; veja como usar
A ferramenta é focada em brasileiros com renda de até 5 salários mínimos
O governo federal lançou uma calculadora que permite simular renegociação de dívidas do programa Novo Desenrola Brasil. A ferramenta é focada em brasileiros com renda de até 5 salários mínimos (R$ 8.105).
Como usar
Para ter acesso à ferramenta, o cidadão pode entrar no site do Ministério da Fazenda, e calcular previamente as condições de renegociação antes de procurar uma instituição financeira.
Na simulação, você pode inserir:
- Valor da dívida
- Modalidade da dívida (Cheque Especial, Cartão de Crédito ou Crédito Pessoal)
- Tempo de atraso da dívida
- Desconto
A simulação apresenta valores estimados com base nas regras do programa, considerando fatores como o tempo de atraso das dívidas e os descontos mínimos exigidos. Os valores apresentados são estimativas e não contemplam tarifas adicionais ou impostos. Para condições definitivas, consulte sua instituição financeira.
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Também é possível simular o uso do FGTS na renegociação. Pelas regras do programa, pode ser utilizado até 20% do saldo disponível no fundo ou R$ 1 mil, o que for maior. Para saber da possibilidade de utilização do FGTS é importante consultar o seu banco.
Critérios para simular
Para simular a renegociação, você deve atender aos seguintes requisitos:
- Renda Mensal: até 5 salários mínimos (R$ 8.105,00).
- Data de Referência: O cálculo do atraso deve ser feito com base na data de 3 de maio de 2026.
- Ter dívidas contratadas antes de 31 de janeiro de 2026.
- Ter dívidas atrasadas há, no mínimo, 91 dias e, no máximo, 2 anos.
Desenrola Brasil 2.0
O Novo Desenrola Brasil - Famílias é um programa do Governo Federal coordenado pelo Ministério da Fazenda para apoiar famílias brasileiras na renegociação de dívidas em atraso. O programa permite a renegociação de débitos de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC), contratados até 31 de janeiro de 2026 e com atraso entre 91 dias e 2 anos.
Os participantes podem obter descontos de até 90%, taxa máxima de juros de 1,99% ao mês, prazo de até 48 meses para pagamento, e possibilidade de utilização de parte do saldo do FGTS para amortização parcial ou quitação das dívidas. O objetivo é promover a recuperação financeira das famílias e reduzir os índices de inadimplência no país.