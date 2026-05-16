Jerônimo propõe adesão que pode reduzir diesel em R$ 1,20 na Bahia

A proposta está vinculada a uma Medida Provisória editada pelo governo federal - Foto: Rafael Martins | GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) enviou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) um projeto de lei que autoriza o Governo do Estado a aderir a uma cooperação financeira com a União para subsidiar o abastecimento de óleo diesel no país. Segundo a proposta, o combustível pode ter uma redução de R$ 1,20.

A proposta foi encaminhada em regime de urgência e está vinculada à Medida Provisória nº 1.349, editada pelo governo federal em abril deste ano, que criou o Regime Emergencial de Abastecimento Interno de Combustíveis. Segundo a mensagem enviada ao Legislativo, o objetivo é garantir a regularidade do abastecimento de diesel rodoviário em todo o território nacional.

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Pelo texto do projeto, a Bahia poderá contribuir com R$ 0,60 por litro de óleo diesel, valor que será somado à mesma quantia aportada pela União, totalizando R$ 1,20 de subvenção por litro. O projeto foi publicado no Diário Oficial da Alba neste sábado (16).

Segurança e encargos

O documento estabelece ainda que o encargo máximo da Bahia será de R$ 110 milhões, correspondente a 5,5% do total reservado aos estados e ao Distrito Federal no programa federal. O valor poderá ser retido diretamente do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

Na justificativa enviada à Alba, Jerônimo Rodrigues afirmou que a proposta busca garantir segurança jurídica para a participação do estado na iniciativa federal e prevê mecanismos para continuidade ou encerramento da cooperação, a depender da tramitação da medida provisória no Congresso Nacional.

O projeto também autoriza o Poder Executivo a realizar ajustes orçamentários e financeiros necessários para viabilizar os pagamentos relacionados ao programa. Caso a medida provisória seja rejeitada pelo Congresso ou tenha alterações que ampliem os custos previstos para os estados, a cooperação financeira será automaticamente encerrada.

Diesel reduziu

Nesta semana, o preço do combustível na Bahia passou por mais uma alteração. A Acelen, empresa responsável pelo refino do petróleo na Refinaria de Mataripe, anunciou uma nova redução nos valores dos combustíveis vendidos às distribuidoras.

Ao portal A TARDE, a Acelen detalhou os reajustes. Eles atingiram os produtos da seguinte forma:

Diesel R$ 10: R$ 5,699 para R$ 5,572 - redução de 2,2%

Diesel R$ 500: R$ 5,482 para R$ 5,107 - redução de 6,9%

Gasolina: R$ 4,148 para R$ 3,960 - redução de 4,5%

De acordo com a refinaria, os preços seguem critérios de mercado que “levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais; câmbio e frete, podendo variar para cima ou para baixo”.