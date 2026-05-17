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Bolsa Família: aplicativo recebe novas funções a partir desta segunda

Novas funcionalidades começam a ser liberadas para usuários Android sem necessidade de baixar outro aplicativo

Luan Julião
Por
O programa do governo beneficia diversos brasileiros
O programa do governo beneficia diversos brasileiros -

Os usuários do aplicativo do Bolsa Família terão acesso a novas funcionalidades a partir desta segunda-feira, 18. A atualização permitirá consultar informações mais detalhadas sobre o benefício, visualizar dados da composição familiar e receber notificações sobre possíveis pendências cadastrais.

A atualização será feita diretamente no aplicativo já instalado no celular, sem necessidade de baixar uma nova versão em outra plataforma. Assim que a mensagem de atualização aparecer, o usuário poderá acessar os novos recursos após concluir o procedimento.

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Neste primeiro momento, apenas aparelhos com sistema Android terão acesso às novidades.

Entre as mudanças disponibilizadas nesta etapa estão a consulta de pendências relacionadas à família cadastrada, informações sobre bloqueios do benefício e acesso a conteúdos ligados a outros programas sociais do governo federal.

“Eu não tenho casa, como faço para acessar o Minha Casa Minha Vida? O aplicativo também vai ajudar com informações de um conjunto de programas integrados ao Cadastro Único”, exemplificou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o aplicativo continuará funcionando como complemento ao atendimento presencial realizado nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). Serviços relacionados à atualização cadastral e manutenção do benefício seguirão exigindo comparecimento presencial.

"Com o novo aplicativo, espera-se que o beneficiário consiga identificar previamente suas pendências, comparecendo ao CRAS já munido das informações e documentos necessários, o que tende a reduzir a necessidade de mais de um deslocamento para a resolução da demanda", explicou a pasta.

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Dados divulgados pelo MDS apontam que a plataforma possui cerca de 6 milhões de usuários ativos no sistema Android e aproximadamente 270 mil usuários no iOS.

Acesso também para quem ainda não recebe o benefício

Outra novidade anunciada é a criação de uma área voltada para pessoas que ainda não fazem parte do programa. O espaço será destinado às famílias interessadas em iniciar o processo de participação no Bolsa Família.

Nesse ambiente, os usuários poderão consultar o calendário de pagamentos, acessar informações gerais do programa e utilizar um canal direto de comunicação com a Caixa Econômica Federal, responsável pelos pagamentos do benefício.

Próximas funções previstas

O ministério informou ainda que outras ferramentas deverão ser incorporadas futuramente ao aplicativo, incluindo:

  • rastreamento e consulta da situação do cartão;
  • opção para escolha da conta de recebimento do benefício;

solicitação do retorno garantido para famílias que deixaram o programa após aumento de renda, mas voltaram a enfrentar situação de vulnerabilidade.

O que muda no aplicativo

  • Funções já disponíveis
  • consulta do extrato de parcelas;
  • calendário de pagamentos;
  • desligamento voluntário;
  • notificações e caixa de mensagens.

Novas funcionalidades

  • informações detalhadas sobre benefício, composição familiar e pendências;
  • área destinada a não beneficiários e novos entrantes no programa.
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Bolsa Família brasil economia governo federal

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