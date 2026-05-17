BYD assume linha de trem inacabada e transporta 100 mil passageiros por dia

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Trem da BYD começa a operar no Brasil - Foto: Divulgação / Secom-SP

A gigante chinesa BYD assumiu e inaugurou o seu primeiro sistema de monotrilho no país nos últimos meses. O projeto da Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo conecta pontos da zona sul da capital paulista através de um trajeto inicial de quase 6,7 km de extensão, que liga o Aeroporto de Congonhas a eixos fundamentais de deslocamento.

Quando o sistema estiver em pleno funcionamento, a operação projeta uma capacidade de transportar até 100 mil passageiros por dia.

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O avanço promete redefinir a dinâmica de mobilidade urbana da maior metrópole da América Latina utilizando tecnologia 100% limpa.

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Tecnologia chinesa estreia no Brasil

O projeto marca oficialmente a estreia global da tecnologia SkyRail da BYD fora das fronteiras chinesas, posicionando São Paulo na vanguarda da eletrificação de frotas públicas.

O sistema conta com diferenciais técnicos robustos:

Composições formadas por cinco carros, comportando mais de 600 passageiros por viagem.

Uso de baterias modernas que diminuem a dependência de alimentação contínua da rede elétrica em determinados trechos, operando de forma mais silenciosa que os modelos tradicionais.

Conexão direta com a Linha 5-Lilás do metrô e com a Linha 9-Esmeralda de trens metropolitanos, ampliando drasticamente o leque de rotas para os usuários.

A consolidação da Linha 17-Ouro sob a engenharia da BYD resolve o gargalo de uma promessa antiga de infraestrutura na capital.