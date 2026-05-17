BRASIL
BYD assume linha de trem inacabada e transporta 100 mil passageiros por dia
Com tecnologia SkyRail inédita fora da China, transporte foca em automação e baterias sustentáveis
A gigante chinesa BYD assumiu e inaugurou o seu primeiro sistema de monotrilho no país nos últimos meses. O projeto da Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo conecta pontos da zona sul da capital paulista através de um trajeto inicial de quase 6,7 km de extensão, que liga o Aeroporto de Congonhas a eixos fundamentais de deslocamento.
Quando o sistema estiver em pleno funcionamento, a operação projeta uma capacidade de transportar até 100 mil passageiros por dia.
O avanço promete redefinir a dinâmica de mobilidade urbana da maior metrópole da América Latina utilizando tecnologia 100% limpa.
Tecnologia chinesa estreia no Brasil
O projeto marca oficialmente a estreia global da tecnologia SkyRail da BYD fora das fronteiras chinesas, posicionando São Paulo na vanguarda da eletrificação de frotas públicas.
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O sistema conta com diferenciais técnicos robustos:
- Composições formadas por cinco carros, comportando mais de 600 passageiros por viagem.
- Uso de baterias modernas que diminuem a dependência de alimentação contínua da rede elétrica em determinados trechos, operando de forma mais silenciosa que os modelos tradicionais.
- Conexão direta com a Linha 5-Lilás do metrô e com a Linha 9-Esmeralda de trens metropolitanos, ampliando drasticamente o leque de rotas para os usuários.
A consolidação da Linha 17-Ouro sob a engenharia da BYD resolve o gargalo de uma promessa antiga de infraestrutura na capital.