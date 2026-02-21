BRASIL
BYD assume linha de trem inacabada, faz teste e determina inauguração
Última composição foi entregue na China e monotrilho fez em teste histórico
Por Luiz Almeida
A cidade de São Paulo está prestes a ver a conclusão de uma das obras de mobilidade mais aguardadas dos últimos anos. A Linha 17-Ouro do Metrô, que conectará a zona sul ao Aeroporto de Congonhas, entrou em sua fase final de implantação.
Na última semana, a gigante chinesa BYD oficializou a entrega do 14º e último trem da frota, em cerimônia realizada na cidade de Guang’An, na China.
Com a entrega da frota completa pela fabricante, o cronograma avança para a fase de operação. A previsão é que a linha seja inaugurada no final do próximo mês.
Teste de trem da BYD
No último domingo, 15, a Linha 17-Ouro alcançou um marco. Pela primeira vez, um dos trens do monotrilho realizou o trajeto entre as estações Vila Cordeiro e Morumbi.
A viagem de teste foi realizada sob condições específicas:
- Uso exclusivo de baterias;
- Velocidade reduzida, entre 10 e 20 km/h;
- Objetivos: Avaliar o sistema de controle, as condições da via elevada e o alinhamento das composições nas plataformas.
Segundo o Governo de São Paulo, o teste foi bem-sucedido e integra o processo de validação técnica necessário para a abertura ao público.
Durante o Carnaval, o monotrilho também circulou pela Marginal Pinheiros, cumprindo etapas logísticas com sucesso.
Logística e frota
Das 14 composições fabricadas pela BYD, 10 já estão no Pátio Água Espraiada. O transporte dos trens restantes exige uma operação logística complexa: as unidades são enviadas da China via navio, desembarcam no Porto de Santos e seguem por terra até a capital.
A expectativa é que toda a frota esteja em solo paulista até o fim do primeiro semestre.
Com quase 7 km de extensão e oito estações, a Linha 17-Ouro promete desafogar o trânsito da região e facilitar o acesso de turistas e executivos ao aeroporto. O ramal fará integrações estratégicas:
- Linha 9-Esmeralda: Na estação Morumbi.
- Linha 5-Lilás: Na estação Campo Belo.
Embora o início da operação deva ocorrer em horário reduzido — padrão adotado para novas linhas — a projeção é que, em sua plenitude, o sistema transporte cerca de 100 mil passageiros por dia.
