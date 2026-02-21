Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

BYD assume linha de trem inacabada, faz teste e determina inauguração

Última composição foi entregue na China e monotrilho fez em teste histórico

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

21/02/2026 - 15:34 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
BYD assume obras paralisadas de linha de trem em SP
BYD assume obras paralisadas de linha de trem em SP -

A cidade de São Paulo está prestes a ver a conclusão de uma das obras de mobilidade mais aguardadas dos últimos anos. A Linha 17-Ouro do Metrô, que conectará a zona sul ao Aeroporto de Congonhas, entrou em sua fase final de implantação.

Na última semana, a gigante chinesa BYD oficializou a entrega do 14º e último trem da frota, em cerimônia realizada na cidade de Guang’An, na China.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com a entrega da frota completa pela fabricante, o cronograma avança para a fase de operação. A previsão é que a linha seja inaugurada no final do próximo mês.

Teste de trem da BYD

No último domingo, 15, a Linha 17-Ouro alcançou um marco. Pela primeira vez, um dos trens do monotrilho realizou o trajeto entre as estações Vila Cordeiro e Morumbi.

A viagem de teste foi realizada sob condições específicas:

  • Uso exclusivo de baterias;
  • Velocidade reduzida, entre 10 e 20 km/h;
  • Objetivos: Avaliar o sistema de controle, as condições da via elevada e o alinhamento das composições nas plataformas.

Segundo o Governo de São Paulo, o teste foi bem-sucedido e integra o processo de validação técnica necessário para a abertura ao público.

BYD assume obras paralisadas de linha de trem em SP
BYD assume obras paralisadas de linha de trem em SP | Foto: Divulgação / Governo de SP

Durante o Carnaval, o monotrilho também circulou pela Marginal Pinheiros, cumprindo etapas logísticas com sucesso.

Logística e frota

Das 14 composições fabricadas pela BYD, 10 já estão no Pátio Água Espraiada. O transporte dos trens restantes exige uma operação logística complexa: as unidades são enviadas da China via navio, desembarcam no Porto de Santos e seguem por terra até a capital.

Leia Também:

Camaçari cria comitê para monitorar impactos da BYD
BYD cria marca com nome novo para motoristas de Uber, 99 e táxi
BYD desenvolve bateria que pode durar até 30 anos

A expectativa é que toda a frota esteja em solo paulista até o fim do primeiro semestre.

Com quase 7 km de extensão e oito estações, a Linha 17-Ouro promete desafogar o trânsito da região e facilitar o acesso de turistas e executivos ao aeroporto. O ramal fará integrações estratégicas:

  • Linha 9-Esmeralda: Na estação Morumbi.
  • Linha 5-Lilás: Na estação Campo Belo.

Embora o início da operação deva ocorrer em horário reduzido — padrão adotado para novas linhas — a projeção é que, em sua plenitude, o sistema transporte cerca de 100 mil passageiros por dia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

byd china Linha 17 São Paulo trem

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
BYD assume obras paralisadas de linha de trem em SP
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

BYD assume obras paralisadas de linha de trem em SP
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

BYD assume obras paralisadas de linha de trem em SP
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

BYD assume obras paralisadas de linha de trem em SP
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

x