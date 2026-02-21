BYD assume linha de trem inacabada, faz teste e determina inauguração

Siga o A TARDE no Google

BYD assume obras paralisadas de linha de trem em SP - Foto: Divulgação / Governo de SP

A cidade de São Paulo está prestes a ver a conclusão de uma das obras de mobilidade mais aguardadas dos últimos anos. A Linha 17-Ouro do Metrô, que conectará a zona sul ao Aeroporto de Congonhas, entrou em sua fase final de implantação.

Na última semana, a gigante chinesa BYD oficializou a entrega do 14º e último trem da frota, em cerimônia realizada na cidade de Guang’An, na China.

Com a entrega da frota completa pela fabricante, o cronograma avança para a fase de operação. A previsão é que a linha seja inaugurada no final do próximo mês.

Teste de trem da BYD

No último domingo, 15, a Linha 17-Ouro alcançou um marco. Pela primeira vez, um dos trens do monotrilho realizou o trajeto entre as estações Vila Cordeiro e Morumbi.

A viagem de teste foi realizada sob condições específicas:

Uso exclusivo de baterias;

Velocidade reduzida, entre 10 e 20 km/h;

Objetivos: Avaliar o sistema de controle, as condições da via elevada e o alinhamento das composições nas plataformas.

Segundo o Governo de São Paulo, o teste foi bem-sucedido e integra o processo de validação técnica necessário para a abertura ao público.

Durante o Carnaval, o monotrilho também circulou pela Marginal Pinheiros, cumprindo etapas logísticas com sucesso.

Logística e frota

Das 14 composições fabricadas pela BYD, 10 já estão no Pátio Água Espraiada. O transporte dos trens restantes exige uma operação logística complexa: as unidades são enviadas da China via navio, desembarcam no Porto de Santos e seguem por terra até a capital.

A expectativa é que toda a frota esteja em solo paulista até o fim do primeiro semestre.

Com quase 7 km de extensão e oito estações, a Linha 17-Ouro promete desafogar o trânsito da região e facilitar o acesso de turistas e executivos ao aeroporto. O ramal fará integrações estratégicas:

Linha 9-Esmeralda: Na estação Morumbi.

Linha 5-Lilás: Na estação Campo Belo.

Embora o início da operação deva ocorrer em horário reduzido — padrão adotado para novas linhas — a projeção é que, em sua plenitude, o sistema transporte cerca de 100 mil passageiros por dia.