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BYD alcança liderança no varejo automotivo brasileiro; confira ranking
Marco ocorre quatro anos após a entrega do primeiro carro de passeio no país
A BYD alcançou, em abril de 2026, a liderança no varejo automotivo brasileiro, considerando exclusivamente as vendas para pessoas físicas realizadas em concessionárias. O resultado marca a primeira vez que uma fabricante de veículos eletrificados ocupa o topo desse segmento no país.
A conquista ocorre quatro anos após a entrega do primeiro carro de passeio da marca no Brasil. No período, a empresa registrou crescimento acelerado, consolidando a ascensão mais rápida já observada no setor automotivo nacional.
Somente em abril, a BYD emplacou 14.911 unidades no varejo, atingindo participação de 12,8% do mercado. No ranking geral que inclui varejo e vendas diretas, a empresa aparece na quinta posição, com 18.474 unidades e 8,0% de market share.
Confira ranking:
Vendas Automóveis + Picapes (Varejo):
- BYD – 14.911 unidades (12,8%)
- Volkswagen – 14.832 unidades (12,7%)
- Fiat – 13.568 unidades (11,7%)
- GM – 10.209 unidades (8,8%)
- Toyota – 9.695 unidades (8,3%)
- CAOA Chery – 7.371 unidades (6,3%)
- Hyundai – 7.114 unidades (6,1%)
- Honda – 6.542 unidades (5,6%)
- Renault – 4.404 unidades (3,8%)
- Ford – 4.099 unidades (3,5%)
Leia Também:
Vendas Automóveis + Picapes (Varejo + Vendas Diretas):
- Fiat – 43.132 unidades (18,7%)
- Volkswagen – 38.899 unidades (16,8%)
- GM – 25.100 unidades (10,9%)
- Hyundai – 18.557 unidades (8,0%)
- BYD – 18.474 unidades (8,0%)
- Toyota – 14.442 unidades (6,3%)
- Renault – 10.795 unidades (4,7%)
- Honda – 9.016 unidades (3,9%)
- Jeep – 8.529 unidades (3,7%)
- CAOA Chery – 7.482 unidades (3,2%)
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