BYD alcança liderança no varejo automotivo brasileiro; confira ranking

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A BYD alcançou, em abril de 2026, a liderança no varejo automotivo brasileiro, considerando exclusivamente as vendas para pessoas físicas realizadas em concessionárias. O resultado marca a primeira vez que uma fabricante de veículos eletrificados ocupa o topo desse segmento no país.

A conquista ocorre quatro anos após a entrega do primeiro carro de passeio da marca no Brasil. No período, a empresa registrou crescimento acelerado, consolidando a ascensão mais rápida já observada no setor automotivo nacional.

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Somente em abril, a BYD emplacou 14.911 unidades no varejo, atingindo participação de 12,8% do mercado. No ranking geral que inclui varejo e vendas diretas, a empresa aparece na quinta posição, com 18.474 unidades e 8,0% de market share.

Confira ranking:

Vendas Automóveis + Picapes (Varejo):

BYD – 14.911 unidades (12,8%) Volkswagen – 14.832 unidades (12,7%) Fiat – 13.568 unidades (11,7%) GM – 10.209 unidades (8,8%) Toyota – 9.695 unidades (8,3%) CAOA Chery – 7.371 unidades (6,3%) Hyundai – 7.114 unidades (6,1%) Honda – 6.542 unidades (5,6%) Renault – 4.404 unidades (3,8%) Ford – 4.099 unidades (3,5%)

Vendas Automóveis + Picapes (Varejo + Vendas Diretas):