Novo Polo chega para ser o "pesadelo" da concorrência; veja preço

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A Volkswagen acaba de dar o passo mais importante na sua estratégia de eletrificação. O ID. Polo (conhecido mundialmente como o projeto ID.2all) foi oficialmente revelado com uma missão clara: retomar o trono dos compactos, hoje ocupado por veículos como o BYD Dolphin.

Com um porta-malas maior que muito SUV e o retorno dos botões físicos, o modelo quer provar que a tradição alemã ainda dita as regras.

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Ficha técnica: o "gigante" por dentro

Interna do Volkswagen ID. Polo | Foto: Divulgação Volkswagen

Embora tenha 4,05 metros de comprimento (ligeiramente menor que o Polo atual), o entre-eixos de 2,60 metros e a ausência de túnel central garantem um espaço interno de Golf.

Preços e comparativo real

A Volkswagen posicionou o ID. Polo na "zona de guerra" dos elétricos de entrada na Europa, o que dá pistas claras sobre sua competitividade:

Preço inicial : € 24.995 (Aprox. R$ 146.700 em conversão direta).

: € 24.995 (Aprox. R$ 146.700 em conversão direta). O "pulo do gato" : no mercado europeu, esse valor o coloca exatamente na mesma faixa do BYD Dolphin e do Renault 5 E-Tech. No Brasil, esse preço equivale hoje ao que se paga em um VW Tera High (o novo SUV da marca), tornando-o uma opção racional para quem quer migrar para o elétrico sem pagar o "luxo" do ID.3.

Condições de pagamento e financiamento

Volkswagen ID. Polo | Foto: Divulgação Volkswagen

Para combater as agressivas taxas das marcas chinesas, a VW preparou o pacote ID. Flex:

Leasing com parcela baixa: planos a partir de € 199/mês (na Europa), com foco em renovação a cada 3 anos.

Garantia de bateria: 8 anos ou 160.000 km, com certificação de saúde da bateria para facilitar a revenda.

Taxa zero: campanhas de lançamento incluem taxa 0% em financiamentos de até 24 meses para clientes fidelizados da marca (donos de Polo e Gol).

Tem desconto? Como conseguir o melhor preço

Se você está de olho no primeiro lote, aqui estão as vantagens confirmadas:

Bônus de sustentabilidade: em diversos mercados, há descontos governamentais que podem reduzir o preço em até € 4.500.

Wallbox incluso: o kit de recarga doméstica está sendo oferecido como cortesia para as primeiras 5.000 unidades reservadas.

incluso: o kit de recarga doméstica está sendo oferecido como cortesia para as primeiras 5.000 unidades reservadas. Supervalorização do usado: a VW oferece bônus de até R$ 10.000 (equivalente) na entrega de um Polo a combustão como parte do pagamento.

Vale a pena esperar?

O ID. Polo corrige a maior falha dos elétricos anteriores da VW: a ergonomia. O retorno dos botões físicos no volante e os comandos de ar-condicionado retroiluminados mostram que a marca ouviu o público.

Além disso, o porta-malas de 441 litros (contra 345L do Dolphin) o torna o carro principal da família, e não apenas um "segundo carro" urbano.