HOME > BRASIL

BRASIL

Vídeo: chileno é preso em voo após falas racistas contra comissário

O caso aconteceu no último dia 10 de maio, quando o homem tentou abrir a porta do voo

Carla Melo
Por
Turista foi preso quando embarcou no Brasil
Turista foi preso quando embarcou no Brasil

Um chileno foi preso após disparar falas racistas, homofóbicas e xenofóbicas contra um comissário de bordo durante um voo que saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, para Frankfurt, na Alemanha.

O caso aconteceu no último dia 10 de maio, quando o homem tentou abrir a porta do voo e foi impedido pelos tripulantes.

Foi então que o turista disparou falas preconceituosas contra o comissário e chegou a imitar um macaco em direção ao funcionário da companhia aérea. Quando o homem voltou ao Brasil, nesta sexta-feira, 15, foi preso pela Polícia Federal.

"A pele preta... que mais? o cheiro de preto, o cheiro de brasileiro...". Os funcionários à bordo insistem para ele se sentar, mas o chileno rebate. "Por quê? Estou agredindo a quem? Eu não conheço ele. Você é preto, macaco...". Em seguida, o homem passa a imitar um macaco para o funcionário.

Após a comunicação formal das vítimas à PF, foi instaurado procedimento investigativo que resultou na decretação da prisão preventiva do investigado pela Justiça Federal.

