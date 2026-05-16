Vídeo: chileno é preso em voo após falas racistas contra comissário
O caso aconteceu no último dia 10 de maio, quando o homem tentou abrir a porta do voo
Um chileno foi preso após disparar falas racistas, homofóbicas e xenofóbicas contra um comissário de bordo durante um voo que saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, para Frankfurt, na Alemanha.
Chileno detenido en Brasil tras protagonizar un acto de racismo y homofobia en un vuelo de Latam proveniente desde Frankfurt a São Paulo. El implicado es Germán Naranjo, gerente comercial de Pesquera Landes. La empresa rechazó los hechos iniciará acciones @Cooperativa pic.twitter.com/u4Q91Rb473— Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) May 16, 2026
O caso aconteceu no último dia 10 de maio, quando o homem tentou abrir a porta do voo e foi impedido pelos tripulantes.
Foi então que o turista disparou falas preconceituosas contra o comissário e chegou a imitar um macaco em direção ao funcionário da companhia aérea. Quando o homem voltou ao Brasil, nesta sexta-feira, 15, foi preso pela Polícia Federal.
"A pele preta... que mais? o cheiro de preto, o cheiro de brasileiro...". Os funcionários à bordo insistem para ele se sentar, mas o chileno rebate. "Por quê? Estou agredindo a quem? Eu não conheço ele. Você é preto, macaco...". Em seguida, o homem passa a imitar um macaco para o funcionário.
Após a comunicação formal das vítimas à PF, foi instaurado procedimento investigativo que resultou na decretação da prisão preventiva do investigado pela Justiça Federal.