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POLÍCIA

Deolane Bezerra é transferida para presídio no interior de SP

Influenciadora é investigada por lavagem de dinheiro para o PCC

Victoria Isabel
Por
Deolane havia retirado seu antigo preenchimento
Deolane havia retirado seu antigo preenchimento - Foto: Deolane Bezerra - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi transferida na manhã desta sexta-feira, 22, da Penitenciária Feminina de Sant’Ana, na zona Norte de São Paulo, para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior do estado.

A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Nico Gonçalves. A unidade prisional de destino fica a cerca de 670 quilômetros da capital paulista, em um trajeto que pode ultrapassar sete horas de viagem.

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Deolane deixou a penitenciária por volta das 5h da manhã. Ela estava detida desde quinta-feira, 21, após ser presa preventivamente durante a Operação Vérnix, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Presidente Prudente.

Antes da transferência, Deolane estava na Penitenciária Feminina de Sant’Ana, considerada a maior unidade prisional feminina do estado de São Paulo. De acordo com dados da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), o presídio opera em situação de superlotação.

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Prisão de Deolane

A investigação apura um suposto esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital. Segundo os investigadores, a influenciadora seria apontada como uma das responsáveis pela movimentação financeira do grupo criminoso.

A Operação Vérnix investiga a atuação de um esquema de lavagem de dinheiro supostamente ligado ao PCC, envolvendo movimentações financeiras e ocultação de patrimônio. Até o momento, a defesa de Deolane não comentou oficialmente a transferência da influenciadora para o interior paulista.

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Deolane Bezera lavagem de dinheiro PCC

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