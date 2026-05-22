Bolsonaro ignora 'fator Vorcaro' e mantém candidatura de Flávio a presidente

Os episódios recentes envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, hoje preso, criaram ruídos sobre um recuo da pré-candidatura do parlamentar ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro deste ano. A possibilidade, no entanto, foi descartada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A decisão de manter a candidatura de Flávio até o fim foi confirmada pelo portal A TARDE, em conversas com interlocutores de Bolsonaro em Brasília. Segundo alguns dos nomes ouvidos, a retirada do nome do senador, hoje segundo colocado da pré-disputa, de acordo com levantamentos divulgados recentemente, não foi discutida dentro do PL, que não tem "autonomia" para bater o martelo sobre o tema.

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Nos últimos dias, outros nomes chegaram a ser cogitados para substituir Flávio, como o senador e ex-ministro Rogério Marinho (PL), e a senadora e ex-ministra Teresa Cristina (PP). Ambas as possibilidades foram rejeitadas.

Última palavra

A última palavra sobre qualquer movimento que envolva a eleição presidencial deve ser do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inelegível, condenado e preso, hoje em caráter domiciliar, por ter liderado uma trama que tinha como objetivo executar um golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022.

Um dos nomes ouvidos pelo portal A TARDE, sob anonimato, reforçou que cabe a Bolsonaro a decisão final sobre o tema. Até o momento, a saída de Flávio da 'corrida' foi descartada pelo ex-presidente da República.

"Não se trata sobre isso no PL. Ninguém tem autonomia de candidatura a presidente da República, a não ser o presidente Jair Bolsonaro. Isso não diz respeito à nossa bancada, aos líderes, não diz respeito ao presidente Valdemar Costa Neto", destacou um deputado do PL, que também mantém uma relação próxima com o ex-presidente.

Liderança e acordo

Um dos nomes ouvidos pelo portal A TARDE também destacou que o papel de Bolsonaro vai além da escolha de Flávio, sendo também de sua responsabilidade parte da montagem das chapas estaduais.

Segundo o interlocutor, todos os candidatos ao Senado pelo PL foram definidos por Bolsonaro. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do partido, definiu os candidatos aos governos estaduais, como parte do acordo com o ex-chefe do Planalto.

"Nós temos um líder que define candidatura presidencial, e já definiu que é Flávio Bolsonaro, e Jair Bolsonaro também decide os candidatos a senadores. O presidente Valdemar define os candidatos ao governo. Esse é o combinado", pontuou.

Áudios para Vorcaro

Flávio Bolsonaro se tornou centro de uma crise política dentro do clã bolsonarista ao ter expostas mensagens de áudio enviadas para o banqueiro Daniel Vorcaro.

Nas conversas divulgadas pelo portal The Intercept, Flávio pede a Vorcaro a liberação de recursos milionários para o orçamento do filme Dark Horse, que ainda não foi lançado, e contará a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo o episódio da facada durante a campanha presidencial de 2018, da qual saiu vitorioso no segundo turno.

Nos últimos dias, Flávio admitiu ainda ter visitado Vorcaro em 2025, quando o empresário já se encontrava com restrições da Justiça, usando tornozeleira eletrônica.