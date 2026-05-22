Vídeo: Filme sobre Bolsonaro gera bate-boca com Flávio no Congresso

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) e o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se envolveram em uma discussão durante uma sessão conjunta do Congresso Nacional nesta quinta-feira (22). As provocações envolvem os diálogos com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e os pedidos para uma abertura de CPI.

A discussão começou quando Flávio Bolsonaro utilizou o tempo regimental da liderança do PL para cobrar a instauração da CPI do Banco Master, alegando que o PT não teria assinado o requerimento para iniciar as investigações.

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Durante o discurso, Flávio também reforçou que o dinheiro repassado por Vorcaro para financiar o filme “Dark Horse”, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, se trataria apenas de um patrocínio privado. No púlpito, o senador também acusou o PT de corrupção e desafiou a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a provar irregularidades na doação do banqueiro à produção do longa-metragem.

“Tem um lado, que é o lado da corrupção. Do outro lado está o filme do presidente Bolsonaro, que recebeu investimento privado, de alguém que na época não tinha nada que precisava abonar sua conduta. Desse lado de cá, junto com o filme está o patrocínio na Globo, no SBT, no Metrópoles, uma série de outros veículos de comunicação. Esse lado não tem nada de errado. É por isso que precisamos ver essa CPMI”, disse Flávio.

Lindbergh rebate e provoca após vazamento

Durante discurso, Lindbergh questionou as explicações de Flávio sobre a relação com Vorcaro para custear o filme "Dark Horse" e relembrou que o senador chegou a afirmar que não conhecia o banqueiro antes dos vazamentos dos diálogos entre os dois.

"Vossa Excelência [Flávio Bolsonaro] tem uma gravação com Vorcaro dizendo: 'irmãozão, com a gente não tem meia conversa'. Vossa Excelência sobe à tribuna e não fala nada sobre isso. Nenhuma explicação à nação, nenhuma explicação ao Brasil", disse o deputado petista.

O parlamentar também rebateu a declaração sobre a CPI do Master e alegou que o PT teria assinado a abertura do inquérito.

"É mentira que não assinamos CPI. Assinamos o pedido da Heloisa [Helena] e [Rodrigo] Rollemberg. Rogério [Carvalho] tem outro pedido. Mas eu tenho um pedido: me explique como sai dinheiro do Brasil, dinheiro vai para os EUA e o filme é rodado aqui? Cadê a explicação? [...] Encontro com Vorcaro foi dias antes de Flávio anunciar sua candidatura à Presidência. Vossa Excelência foi pedir dinheiro à sua campanha ao Vorcaro? Todo o Brasil já sabia o que era o Vorcaro. O dinheiro vinha de corrupção", disse o petista.

Flávio alega que Vorcaro teria relação com Lula

Em resposta, Flávio Bolsonaro afirmou já ter prestado “todos os esclarecimentos” sobre o caso e rebateu as acusações mirando o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Quem tem que dar a explicação agora é o seu chefe. O que ele estava fazendo naquela reunião secreta lá?”, declarou o senador ao sugerir que o governo teria atuado para beneficiar o Banco Master.

Flávio também associou a origem do banco a gestões petistas na Bahia e citou os ex-governadores Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT).

Confira o trecho: