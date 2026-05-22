Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Lula declara guerra ao crime organizado e dispara: "Não posso aceitar"

Presidente sobe o tom e promete ações contra facções

Cássio Moreira
Por
Lula promete ações contra o crime organizado
Lula promete ações contra o crime organizado - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu o tom contra o crime organizado, nesta sexta-feira, 22, ao falar sobre a segurança pública no país, e declarou 'guerra' contra as facções.

Lula afirmou, durante participação no programa Sem Censura, que não pode "aceitar' o domínio de territórios por parte dos grupos criminosos, e citou iniciativas como o pacote antifacção.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O chefe do Planalto ainda detalhou o plano de transformar cerca de 138 presídios ocupados por faccionados em locais de segurança máxima.

"Não posso aceitar a ideia que os bandidos dominem o território. O território, em qualquer cidade, em qualquer estado, é do povo brasileiro, e ele tem que voltar a ocupar o seu território. O bandido tem que ser punido e tem que ir para a cadeia", disparou Lula, que continuou.

Leia Também:

EM LIBERDADE

Carla Zambelli deixa prisão após Justiça italiana negar extradição
Carla Zambelli deixa prisão após Justiça italiana negar extradição imagem

PACOTE DE BENEFÍCIOS

Jerônimo propõe novo abono do Fundef e “pacote” de benefícios
Jerônimo propõe novo abono do Fundef e “pacote” de benefícios imagem

EXCLUSIVO

Bolsonaro ignora 'fator Vorcaro' e mantém candidatura de Flávio a presidente
Bolsonaro ignora 'fator Vorcaro' e mantém candidatura de Flávio a presidente imagem

"Agora nós vamos transformar 138 presídios, onde está praticamente quase 80% do chamado crime organizado das facções. São presídios de segurança máxima. Vamos financiar com governadores tudo o que for necessário", afirmou o presidente.

AtlasIntel

A pesquisa AtlasIntel divulgada em maio aponta o presidente Lula na liderança das intenções de voto para o Planalto. Segundo o levantamento, o petista tem 47% da preferência dos eleitores no primeiro turno, contra 34.3% do senador Flávio Bolsonaro.

Primeiro cenário testado:

  • Lula: 47%
  • Flávio Bolsonaro: 34,3%
  • Renan Santos: 6,9%
  • Romeu Zema: 5,2%
  • Ronaldo Caiado: 2,7%
  • Augusto Cury: 0,4%
  • Aldo Rebelo: 0,2%
  • Brancos e nulos: 1,4%
  • Não souberam responder: 1,9%
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

eleições Facções Lula

Relacionadas

Mais lidas