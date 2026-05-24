Trump afirma que atirador teria “obsessão” pela Casa Branca

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 23, que o homem que abriu fogo nas proximidades da Casa Branca possuía um “histórico de violência” e uma “possível obsessão” pela sede do governo norte-americano.

A declaração foi feita pelo líder estadunidense em sua rede social, a Truth Social, após o incidente que culminou na morte do suspeito durante uma troca de tiros com agentes do Serviço Secreto.

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“Agradecemos ao nosso excelente Serviço Secreto e às forças policiais pela ação rápida e profissional tomada esta noite contra um atirador perto da Casa Branca, que tinha um histórico de violência e uma possível obsessão com a estrutura mais querida do nosso país”, escreveu o mandatário.

Entenda o ataque a Casa Branca

Segundo autoridades estadunidenses, o suspeito se aproximou do lado oeste da Casa Branca por volta das 18h, no horário local, sacou uma arma e disparou em direção ao complexo presidencial.

Agentes do Serviço Secreto reagiram imediatamente e atingiram o homem antes que ele ultrapassasse o perímetro de segurança.

O suspeito chegou a ser levado a um hospital da região, mas morreu após o confronto, segundo o Serviço Secreto.

Um pedestre que passava pela região também foi atingido durante os disparos e permanece hospitalizado em estado crítico.

Agentes do Serviço Secreto são vistos após o fim do bloqueio na Casa Branca - Foto: AFP

Reforço na segurança em Washington

Na mesma publicação, o republicano defendeu que o episódio reforça a necessidade urgente de ampliar as medidas de proteção da residência oficial da presidência.

“Este evento demonstra a importância, para todos os futuros presidentes, de termos o espaço mais seguro e protegido do seu gênero já construído em Washington”, declarou.

O diretor do FBI (Federal Bureau of Investigation), Kash Patel, confirmou que equipes da agência federal foram mobilizadas para liderar as investigações em apoio às polícias locais.

A identidade do agressor ainda não foi divulgada oficialmente, mas fontes ligadas à investigação apontam que ele acumulava um histórico severo de problemas de saúde mental.