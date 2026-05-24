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Trump afirma que atirador teria “obsessão” pela Casa Branca
Presidente dos Estados Unidos agradeceu a ação do Serviço Secreto e disse que suspeito tinha “histórico de violência”
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 23, que o homem que abriu fogo nas proximidades da Casa Branca possuía um “histórico de violência” e uma “possível obsessão” pela sede do governo norte-americano.
A declaração foi feita pelo líder estadunidense em sua rede social, a Truth Social, após o incidente que culminou na morte do suspeito durante uma troca de tiros com agentes do Serviço Secreto.
“Agradecemos ao nosso excelente Serviço Secreto e às forças policiais pela ação rápida e profissional tomada esta noite contra um atirador perto da Casa Branca, que tinha um histórico de violência e uma possível obsessão com a estrutura mais querida do nosso país”, escreveu o mandatário.
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Entenda o ataque a Casa Branca
- Segundo autoridades estadunidenses, o suspeito se aproximou do lado oeste da Casa Branca por volta das 18h, no horário local, sacou uma arma e disparou em direção ao complexo presidencial.
- Agentes do Serviço Secreto reagiram imediatamente e atingiram o homem antes que ele ultrapassasse o perímetro de segurança.
- O suspeito chegou a ser levado a um hospital da região, mas morreu após o confronto, segundo o Serviço Secreto.
- Um pedestre que passava pela região também foi atingido durante os disparos e permanece hospitalizado em estado crítico.
Reforço na segurança em Washington
Na mesma publicação, o republicano defendeu que o episódio reforça a necessidade urgente de ampliar as medidas de proteção da residência oficial da presidência.
“Este evento demonstra a importância, para todos os futuros presidentes, de termos o espaço mais seguro e protegido do seu gênero já construído em Washington”, declarou.
O diretor do FBI (Federal Bureau of Investigation), Kash Patel, confirmou que equipes da agência federal foram mobilizadas para liderar as investigações em apoio às polícias locais.
A identidade do agressor ainda não foi divulgada oficialmente, mas fontes ligadas à investigação apontam que ele acumulava um histórico severo de problemas de saúde mental.