EUA suspende voos de aviões Boeing 737 Max 9 após acidente com porta | A TARDE

Os voos com aviões Boeing 737 Max 9 foram suspensos pela Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) e “inspeções imediatas” foram pedidas. As medidas foram tomadas após a porta da aeronave da Alaska Airlines explodir durante um voo, na noite da última sexta-feira, 5, o que forçou um pouso de emergência na cidade de Portland, no estado do Oregon.

A presidente do Conselho Nacional de Segurança em Transportes, Jennifer Homendy, disse em entrevista na noite deste sábado, 6, classificou o evento como um “acidente, não um incidente”.

Homendy não especulou sobre a causa do acidente, mas explicou o fato. Disse que o avião foi forçado a retornar ao Aeroporto Internacional de Portland poucos minutos após a decolagem, quando a porta no meio da aeronave caiu, “o que resultou em rápida descompressão”. Ninguém estava sentado nas poltronas adjacentes à porta.

Os apoios de cabeça dos assentos 26A e 25A foram perdidos durante a explosão, assim como parte do encosto do assento 26A.

Após a porta ter sido arrancada do voo 1282 da Alaska Airlines, o piloto teve que fazer um pouco forçado do avião, que transportava 174 passageiros e seis tripulantes. A viagem tinha sido entre Portland, no Oregon, até Ontário, na Califórnia.

A porta explodiu quando a aeronave não estava em altitude de cruzeiro, que é quando o aviso de atar cintos é desligado, por exemplo.

As inspeções de segurança de cada avião do tipo vão levar entre quatro e oito horas.

A Alaska Air disse que cancelou 160 voos na tarde de sábado, o que impactaria na vida de pelo menos 23 mil passageiros. Eles poderiam remarcar as viagens ou pedir reembolso. “Pedimos desculpas profundas aos nossos clientes cujos voos foram afetados”, escreveu a companhia aérea em nota.

A Boeing divulgou um comunicado, no qual afirmou que a "segurança é a principal prioridade" e lamentou profundamente o impacto que o evento teve sobre os clientes e passageiros.

"Concordamos e apoiamos totalmente a decisão da FAA de exigir inspeções imediatas dos aviões 737-9 com a mesma configuração do avião afetado. Além disso, uma equipe técnica da Boeing está apoiando a investigação do NTSB sobre o evento da noite passada. Permaneceremos em contato próximo com nosso regulador e clientes”, diz o texto.