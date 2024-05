Ex-deputado dos EUA, George Santos volta a performar como drag queen | A TARDE

O ex-deputado dos EUA George Santos, que deixou o Congresso norte-americano em 2023, apareceu nas redes sociais performando a Kitara Ravache, após 18 anos desde a última apresentação como drag queen.

O vídeo foi publicado no TikTok. “Aqui é Kitara, sua favorita, após 18 anos no armário. George Santos me trouxe de volta. Tanto faz!”, disse o ex-deputado.

George Santos é filho de brasileiros e já morou no Rio de Janeiro. Após votação interna, ele foi expulso da Casa legislativa. Ele respondeu por 23 acusações federais, a exemplo de fraude relacionada a benefícios de desemprego da Covid-19.

George Santos passou anos negando que tenha atuado como drag queen. Depois de ser cassado e desesperado por dinheiro e atenção, tirou a personagem Kitara Ravache do armário. pic.twitter.com/CGPQS93cSr — William De Lucca (@delucca) May 2, 2024