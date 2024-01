Ex-miss Bolívia de 22 anos é presa acusada de tráfico de armas | A TARDE

Miss Bolívia em 2020 e participante do Miss Mundo no mesmo ano, Alondra Mercado Campos, de 22 anos, foi presa acusada de tráfico de armas.



A polícia encontrou grande estoque de armas e munições AK-47 na casa da suspeita, que foi levada para a Prisão Feminina de Trinidad, em Beni, na Bolívia.

O risco de fuga de Alondra, que teve a casa revistada pela polícia no fim de novembro, fez com que a Justiça decidisse pela prisão preventiva por 30 dias.

Alondra morava com o namorado, Andres Vasquez, que está foragido desde o mês passado. A ex-miss nega a acusação. Com informações do jornal americano New York Post e do site boliviano El Deber.