Ex-primeira-dama argentina relata terror psicológico no casamento

Fabiola reforçou denúncias contra Fernández - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Fabiola Yáñez, ex-primeira-dama da Argentina, reforçou as denúncias de agressão física e mental por parte de Alberto Fernández, ex-presidente do país, com quem foi casada. Foi a primeira vez que ela falou publicamente sobre os episódios de violência.

Segundo Fabíola, Fernández usou de terror psicológico para que ela obedecesse suas orientações.

“A outra violência da qual fui sujeita durante muito tempo foi o assédio telefônico e o terrorismo psicológico. Essa pessoa passou dois meses me ameaçando dia sim, dia não, dizendo que se eu fizesse isso ou aquilo ele cometeria suicídio. Isso não se faz. Isso é um crime”, relatou ao veículo argentino Infobae.

A ex-primeira-dama ainda afirmou que Fernández exigia que ela antedesse todas as suas ligações.

“A violência que existia antes era o assédio. Eu tinha que ficar ao telefone o dia todo, porque se não estivesse era como se estivesse fazendo uma coisa ou outra. Com isso, comecei a ficar cada vez mais trancada dentro do apartamento”, contou Fabiola.

Fernandez deixou a presidência da Argentina em 2023, após decidir não tentar uma reeleição. Atualmente, o país é comandado por Javier Milei.