Exército de Israel aprova iniciar ataque contra o Líbano

- Foto: JACK GUEZ | AFP

O exército de Israel anunciou, nesta terça-feira, 18, planos um ataque contra o Líbano durante uma reunião com a cúpula militar do país governado por Benjamin Netanyahu.

“No âmbito da avaliação situacional, foram aprovados e validados planos operacionais para uma ofensiva no Líbano, e foram tomadas decisões sobre a continuação do aumento da prontidão das tropas no terreno”, disse as Forças de Defesa de Israel (FDI) em comunicado divulgado no X, antigo Twitter.

A decisão do exército israelense acontece após Benjamin Netanyahu anunciar, no último dia 5 de junho, que seu governo planejava uma ação “extremamente poderosa” contra o país, reduto do Hezbollah.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, o grupo paramilitar apoiado pelo Irã iniciou uma onda de ataques contra posições israelenses na fronteira entre Líbano e Israel em apoio ao grupo terrorista Hamas.

As agressões entre os dois lados aumentaram nas últimas semanas, acendendo o alerta sobre uma possível guerra direta entre Israel e Hezbollah, que aumentaria ainda mais a tensão no Oriente Médio.