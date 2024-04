Explosão de carro-bomba mata ao menos oito pessoas na Síria | A TARDE

Ao menos oito pessoas morreram neste domingo, 31 (noite de sábado, 30, no Brasil), após explosão de bomba em uma área comercial de Azaz, cidade do norte da Síria controlada por forças pró-turcas, .

Segundo informações do jornal britânico The Guardian, pelo menos 23 pessoas ficaram feridas no ataque. Ainda de acordo com o periódico, a explosão ainda causou enormes danos e causou incêndio no local.

A guerra na Síria começou depois que o governo do país reprimiu protestos pacíficos em 2011, evoluindo para um conflito que acabou envolvendo jihadistas e exércitos estrangeiros. O conflito matou mais de 507 mil pessoas, deslocando milhões de outras e dizimando a economia e a infraestrutura do país.

A Turquia lançou várias ofensivas militares na Síria, a maioria delas contra milicianos curdos aos quais Ancara vincula ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), em guerra contra o Estado turco. As tropas turcas e seus aliados sírios controlam várias regiões da fronteira.