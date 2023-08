Fã do RBD morre durante coletiva de imprensa do grupo no México

Durante encontro dos integrantes do grupo Rebeldes em um evento que aconteceu no Bicentennial Park, na Cidade do México, um homem morreu após cair de uma altura equivalente a um prédio de quatro andares. Na ocasião, Dulce Maria, Christian Chávez, Christopher Uckermann e Maitê Perroni participaram de uma coletiva de imprensa que contou com presença de fãs e influenciadores digitais.

De acordo com o apresentador Daniel Bisogno, o fã de 32 anos foi embora do local com amigos. Em um determinado momento, ele foi buscar alguns casacos que estavam pendurados em um corrimão. O local teria uma espécie de piso falso e o homem acabou caindo e morrendo. A identidade do rapaz não foi revelada.

Em nota divulgada à imprensa, a Smirnoff, empresa que contratou o RBD para a coletiva e o evento com fãs, afirmou que o grupo Rebelde não fazia parte da organização do evento. O comunicado ainda diz que os artistas não estavam no local no momento do acidente.

“Estamos cientes do lamentável acidente que ocorreu com um assistente do evento realizado na noite de 19 de julho no Parque Bicentenário, onde infelizmente ele perdeu a vida, apesar de ter sido assistido por serviços médicos. Sabemos que essa é uma situação triste e difícil”, diz trecho da nota.

“Entramos em contato com as pessoas indicadas e organizadores do evento, para entender o que aconteceu e ajudar nessa situação”, completa.