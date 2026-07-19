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Facebook e Instagram ficam fora do ar e registram instabilidade

Falhas foram indentificadas em diversos países

Agatha Victoria Reis
Por
Redes sociais
Redes sociais - Foto: Reprodução| Shutterstock

O Facebook e Instagram apresentaram instabilidade na manhã deste domingo, 19, dificultando o acesso de usuários às plataformas da Meta. As falhas foram identificadas em diferentes países e afetaram tanto os aplicativos quanto as versões web das redes sociais.

No Brasil, a plataforma DownDetector, que monitora instabilidades em serviços online, registrava mais de 500 notificações de problemas no Instagram por volta das 6h. No mesmo período, o Facebook acumulava mais de 100 relatos de falhas feitas por usuários.

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Em outros países relatos também foram registrados. De acordo com a plataforma, até às 4h46 (horário de Brasília), o Facebook havia mais de 4 mil reclamações nos Estados Unidos. Ao todo, 63% eram relacionadas a dificuldade de acesso à plataforma.

Outros países foram afetados

O Instagram também registrou problemas no acesso nos Estados Unidos. Por volta das 5h20, mais de 2,8 notificações acumulavam na plataforma.

Usuários em Singapura também enfrentaram dificuldades em acessar as redes sociais, segundo a Reuters.

Já no X (antigo Twitter), internautas de diferentes países registraram as falhas. Veículos de países como Reino Unido, Grécia, Catar, Israel e Índia também relataram problemas de acesso às plataformas.

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