Família de Kobe Bryant é indenizada por vazamento de fotos do acidente

Três anos após a morte do ex-jogador de basquete Kobe Bryant, num acidente de helicóptero em 2020, a viúva, Vanessa Bryant, e três das suas filhas receberão indenização de 28,85 milhões de dólares (cerca de R$ 150 milhões).

O motivo foi a divulgação de imagens do corbo do atleta por alguns policiais e bombeiros. A informação foi divulgada pelo advogado da família, Luis Li.

"Hoje marca o ponto culminante da corajosa batalha da Sra. Bryant para responsabilizar aqueles que se envolveram nessa conduta grotesca. Ela lutou pelo marido, pela filha e por todos aqueles na comunidade cuja família falecida foi tratada com o mesmo desrespeito. Esperamos que sua vitória no julgamento e este acordo ponham fim a esta prática", disse.

A denúncia afirmava que as imagens foram usadas por pessoas que nada tinham a ver com o caso, inclusive por um policial que usou as fotos para se gabar com uma mulher em um bar.

Em agosto de 2022, o júri considerou que o vazamento das imagens causou "sofrimento emocional e severo" à família.